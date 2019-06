https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.06.2019 - Última actualización - 7:15

7:13

Miguel Lifschitz dijo este lunes que el proyecto del Masterplan que impulsa el Gobierno local para la estación de micros “no aparece”, deslizando que nunca fue entregado. Desde el Palacio Municipal lo desmintieron: “Fue remitido a Gobernación a fines de 2017”.

Cruce de declaraciones entre el gobernador Lifschitz y el Municipio Terminal y Masterplan: dichos desdichos y un cruce polémico Miguel Lifschitz dijo este lunes que el proyecto del Masterplan que impulsa el Gobierno local para la estación de micros “no aparece”, deslizando que nunca fue entregado. Desde el Palacio Municipal lo desmintieron: “Fue remitido a Gobernación a fines de 2017”. Miguel Lifschitz dijo este lunes que el proyecto del Masterplan que impulsa el Gobierno local para la estación de micros “no aparece”, deslizando que nunca fue entregado. Desde el Palacio Municipal lo desmintieron: “Fue remitido a Gobernación a fines de 2017”.

El Litoral | area@ellitoral.com

Una declaración hecha por el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, reabrió la polémica sobre el plan que el Municipio local tiene para la terminal de ómnibus de la ciudad, la cual administra desde el 29 de febrero de 2018, tras irse la empresa anterior (Netoc SA.). Dijo el primer mandatario provincial: “No tenemos ninguna objeción a que se lleve adelante un proyecto de modernización y transformación de la terminal. El problema es que ese proyecto no aparece”, dijo, como sugiriendo que el Masterplan nunca fue remitido desde el Municipio a Provincia. Y prosiguió: “Entonces creemos que, como el predio es propiedad de la Provincia, tenemos una responsabilidad en ese proyecto. Y queremos un trabajo conjunto que promueva una transformación real de la terminal, para convertirla en una terminal metropolitana y no solamente en un negocio inmobiliario”.

En febrero de 2018, este medio daba la noticia de que el nuevo plan del Gobierno local para la terminal ya estaba en Gobernación y en Mesa de Entradas del Concejo. El proyecto había sido presentado al gobierno provincial unos meses antes (ver Antecedentes). En esa nota periodística, se consigna: “Desde Casa de Gobierno confirmaron que ese documento había ingresado por mesa de entradas, y que ‘se remitió a la secretaría privada del gobernador Miguel Lifschitz’.



La respuesta



Pero a raíz de la declaración del mandatario socialista, le salió al cruce Andrea Valsagna, secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia del Municipio. Expresó a este medio que sus declaraciones “confirman que fue una decisión política impedir que se modernice la terminal de Santa Fe. El Masterplan de renovación de la estación de micros y todo el entorno fue desarrollado hace dos años por una comisión mixta integrada por representantes del Ejecutivo y el Concejo, que consultó a todos los actores involucrados, incluso de la Provincia”.



“Hace dos años, también se presentó un proyecto de renovación integral para construir una terminal moderna y a escala metropolitana. Lo que no aparece es la decisión de la Provincia de extender el plazo del comodato o cedernos directamente el terreno; sólo ponen trabas a un proyecto de desarrollo urbano integral de la capital. Parece que (Provincia) no quiere inversiones en la ciudad. Si hubiera sido para Rosario, esto no hubiera pasado (...). (Lifschitz) dice que el proyecto no aparece, se ve que ni siquiera leyó lo que le presentamos en diciembre de 2017”, fustigó la funcionaria.



Trasfondo de la cuestión



El predio donde funciona la terminal es propiedad del Gobierno provincial. El municipio viene solicitándole que se lo ceda en comodato por 30 años para licitar la administración de la estación de micros, sobre la base de un Masterplan que impulsa una convocatoria de manifestaciones de interés para inversores nacionales y extranjeros.



Esa convocatoria implica que el Municipio invita a inversores nacionales y extranjeros a participar en el proceso de explotación, administración, remodelación y servicios complementarios de la terminal, proceso en el cual los postulantes (inversores que hayan manifestado su interés y pre-calificado) podrán participan de una instancia de Data Room (con sugerencias, propuestas superadoras, etc.), paso necesario para la elaboración final de los pliegos de bases y condiciones, y paso inicial para el llamado a la licitación pública. Pero sin aquella cesión de terrenos desde Provincia, todo caería en saco roto.



¿Qué implica este Masterplan del Municipio? El proyecto abarca “la administración y explotación comercial de la terminal, puesta en valor y remodelación de su edificio, con la revitalización del entorno urbano; renovación de veredas en Hipólito Yrigoyen; recuperación de Plaza España; conexión con el Distrito Puerto y el barrio Candioti; un estudio de factibilidad para la refuncionalización del Predio Ferial y la utilización de espacios de vacancia urbana”.



Además, “renovar la terminal de ómnibus convirtiéndola en un nodo de movilidad metropolitano integrado al sistema de transporte público con una mejora sustancial en la infraestructura existente; revitalizar su entorno urbano, revirtiendo los procesos de desgaste y aprovechando las zonas de vacancia urbana y potenciando espacios verdes”. También, “integrar la terminal y su entorno a la ciudad teniendo en cuenta las características de la zona y los polos comerciales cercanos”, puntualiza.

Antecedentes



Según Valsagna, el proyecto fue enviado al gobernador en diciembre de 2017. Cabe recordar que hubo una licitación para conceder la administración de la estación de micros el 28 de agosto de 2017, donde se presentó un sólo oferente. Esa licitación se cayó en el Concejo, que no la autorizó: en el medio hubo vetos del intendente José Corral, marchas, contramarchas y críticas desde la oposición por “vicios procedimentales” en aquel proceso licitatorio).



Netoc, la prestataria cordobesa que culminaba su administración al frente de la terminal, terminó el contrato y se fue. La Municipalidad se hizo cargo de la estación de micros local. “Para la elaboración del Masterplan fueron consultados organismos provinciales del área de Transporte. Se está trabajando en el proceso de Data Room con los tres inversores interesados (El Norte, El Talar y VFM)”, concluyó Valsagna.