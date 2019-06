https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cañería partirá desde el Parque Garay y atravesará la ciudad de Santa Fe por calle Santiago del Estero. En la costa, el ducto será instalado dentro de Colastiné y no a la vera de la Ruta 1.

Este jueves habrá una reunión informativa con empresas interesadas Gasoducto de la Costa: una traza que agilizará los tiempos de la obra

El Gasoducto de la Costa comienza a tomar forma. En una entrevista realizada en los estudios de CyD Litoral en el programa “En el Umbral”, Mauricio Colombo Presidente de Enerfe anticipó que la traza sufrió modificaciones para agilizar los plazos de la obra.

En primer lugar, cabe señalar que la cañería no pasará por debajo de Bulevar, como estaba planeado. “Si bien es un gasoducto relativamente chico, con 19,5 km, es importante porque involucra a la ciudad capital. También es complejo porque parte del Parque Garay y atraviesa la ciudad por calle Santiago del Estero para no tocar Bulevar que fue refaccionado recientemente y porque allí no hay grandes interferencias”, explicó el funcionario.

La traza llega hasta el Puente Oroño “y en base a los valores que coticen se decidirá si es por arriba o a través del lecho, con la utilización de una tecnología más importante”, aclaró Colombo.

En la Costa

Posteriormente, la cañería toma por la Ruta Nacional 168 con una traza compleja porque son terrenos inundables. “Después el ducto se mete por barrio Colastiné todo con una traza de arena. Inicialmente planteamos ir por la vera de la Ruta Provincial 1, en el margen oeste. Después se dio la dilación del expediente, la resolución del Energas, y el avance de las obras viales e hídricas que viene llevando Vialidad Provincial por lo que decidimos cambiar la traza en ese trayecto e ir por una interna”, apuntó el Presidente de Enerfe.

“Vamos a ir zigzagueando por dentro de la trama urbana de Colastiné y Rincón hasta llegar las dos estaciones reductoras que tenemos pensadas; una a la altura del camping de UPCN (que abastecerá a todo Colastiné) y la otra a la altura del km 7,5 (Casa Campo) que llevará gas a todo Rincón y llevará la red de distribución a partir de ese punto hasta el km 10.5 km. El gasoducto solamente atravesará la RP1 a la altura de Rincón”, agregó.

Reunión

Este jueves se llevará a cabo una reunión informativa entre funcionarios provinciales, de Enerfe y representantes de las empresas interesadas en llevar adelante la obra.