Viernes 07.06.2019

16:04

El economista disertó en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Insistió en la necesidad de bajar el gasto público, aumentar el volumen de exportación y reducir la carga tributaria.

El economista y periodista, Roberto Cachanosky, fue invitado por la Asociación Civil Río Paraná para disertar en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Durante este último martes, en presencia de jóvenes interesados en la temática, se llevó adelante la conferencia “Situación económica actual y perspectivas”.

En un diálogo posterior con la prensa, Cachanosky sostuvo que “tendremos que hacer un esfuerzo bastante grande para salir adelante, siempre y cuando hagamos las cosas bien”. “Estamos viviendo una situación donde no queremos asumir la realidad. Tenemos una carga tributaria que destroza cualquier intento de inversiones y un gasto público que no podemos pagar. La imposibilidad de inversiones hace que no se generen puestos de trabajo, que no mejore el salario y, por lo tanto, que la pobreza se perpetúe”, amplió.

Actualidad

Sobre las estrategias de reactivación del consumo planteadas durante las últimas semanas por el gobierno nacional, como el Ahora 12 y las facilidades para el sector automotor, las evaluó como “manotazos de ahogado, para tratar de llegar a octubre”. “Lo entiendo como una táctica de corto plazo ante la proximidad de las elecciones, pero está lejos de ser la solución de la Argentina”, agregó.

Respecto de los índices de inflación para este año, Cachanosky sostuvo que “se va a desacelerar hacia las elecciones y luego se verá”, y completó: “Lo máximo a lo que puede aspirar el gobierno es a tratar de evitar tener otra crisis cambiaria, bajar levemente la inflación y que el nivel de actividad económica deje de caer”.

Las causas

Consultado respecto de si la situación que advierte es puramente circunstancial o es posible considerar un hilo histórico que la explique, el economista dijo que “desde la década del 80 hasta los 90, el gasto consolidado (Nación, provincias y municipios) era cercano al 30% del PBI. Luego, el kirchnerismo lo dejó en 47%. Ahora, la mitad del presupuesto de la Nación se destina a programas sociales, jubilaciones, salud y educación. Yo no veo nada de eso. Por lo tanto, tenemos un problema de cantidad y calidad del gasto público. La contracara de este gasto son impuestos, deuda interna, deuda externa o emisión de moneda. Para retrotraer el nivel de gasto (en 17 puntos), hay que reducir aproximadamente unos 85 mil millones de dólares”.

Asimismo, consideró que “estamos dando vueltas siempre en el mismo círculo”. “Si no querés bajar el gasto público, hay que reducir la carga tributaria. Si no se hace ninguna, tenés que endeudarte, pedirle plata al FMI o seguir aumentando impuestos. Pero, así alejas las inversiones y volvemos siempre al mismo punto. Esto sucede porque nadie se anima a decir la verdad: tenemos un nivel de gasto que es infinanciable”.

Con mayor detalle, el especialista especificó que en “un país de 44 millones de habitantes, de los cuales un tercio está en la pobreza y otra gran parte está con el agua hasta el cuello”, el crecimiento encuentra como “única solución a la exportación”. “Mientras países como Irlanda lo hacen por 400 mil millones anuales, con solo 4 millones de habitantes, nuestro volumen es de unos 60 mil millones de dólares al año. La cuestión es que ellos exportan conocimiento y nosotros solo granos, cuando tenemos toda la pampa húmeda, litio y, ahora también, Vaca Muerta”.

A futuro

El economista se mostró optimista en cuanto a las posibilidades de estabilidad económica de cara a futuro. Pero, de todos modos, advirtió que “pese a ganar las elecciones de medio término en 2017, Cambiemos no realizó los cambios que dijo que iba a hacer”. Asimismo, sostuvo que el próximo gobierno “se va a encontrar con un gasto público que la misma gente no va a poder solventar, con una deuda pública que se tiene que empezar a pagar y con un tercio de la población en la pobreza e indigencia”.

“Es un país que hay que volver a construirlo, refundar el modelo de Nación. Pero, para hacerlo, nos falta un Alberdi, un Sarmiento, un Mitre, Avellaneda, Roca. Y, por ahora, no hay ninguno a la vista”, deslizó hacia el final.