Santa Fe Debate: Antonio Bonfatti y José Corral se cruzaron por el tema seguridad

El candidato de Cambiemos criticó al socialismo por los altos índices de homicidio. El exgobernador respondió con una larga lista de delincuentes detenidos.

Al momento del tratamiento del tema seguridad, el candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, y el del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, mantuvieron un picante cruce.

Corral le apuntó a la política del socialismo y recordó las estadísticas de homicidios en la provincia entre 2009 y 2916.

Allí, Corral planteó: "A que no saben quién era gobernador cuando los índices (de homicidios) fueron más altos: Antonio Bonfatti. Si miramos Rosario es particularmente más grave porque los índices son mayores. Si queremos resultados diferentes no volvamos a votar siempre a los mismos".

Antonio Bonfatti recogió el guante y le respondió al actual intendente de Santa Fe: "No voy a contestar falsedades. Simplemente voy a recordar: los Cantero, Los Monos, Bassi, Alvarado, Funes, Ungaro, Luis Paz, Baigorría, El Zurdo Villarruel, Mustafá, los Romero, Los Gorditos, Los Cuatreros y sigue la lista, y tantos policías corruptos. No hay impunidad en Santa Fe. El que las hace las paga no cubrimos a nadie. Les pateamos el hormiguero y nos atacaron. Construimos cárceles y ya no hay más presos en comisarías. Por eso, basta de mentiras con las estadísticas".