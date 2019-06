https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.06.2019 - Última actualización - 13:58

13:54

En el marco de una reunión con el cluster lechero de Ceres, el titular de Coninagro expresó sus dudas respecto a la elección del senador Pichetto como compañero de fórmula por parte de Mauricio Macri. Durante la reunión con más de 15 cooperativas se discutieron los problemas clave de la lechería.

Repercusiones en el agro "Vemos con preocupación estas maniobras electorales" En el marco de una reunión con el cluster lechero de Ceres, el titular de Coninagro expresó sus dudas respecto a la elección del senador Pichetto como compañero de fórmula por parte de Mauricio Macri. Durante la reunión con más de 15 cooperativas se discutieron los problemas clave de la lechería. En el marco de una reunión con el cluster lechero de Ceres, el titular de Coninagro expresó sus dudas respecto a la elección del senador Pichetto como compañero de fórmula por parte de Mauricio Macri. Durante la reunión con más de 15 cooperativas se discutieron los problemas clave de la lechería.

Campolitoral | campo@ellitoral.com



El titular de de Coninagro, Carlos Iannizotto en su visita a Santa Fe, se reunió ayer con más de 15 cooperativas en la localidad de Trinidad, en donde se debatió el posicionamiento del cluster y los problemas que enfrenta hoy la lechería; preocupaciones que se le transmitirán al gobernador Miguel Lifschitz en un encuentro programado para hoy al mediodía.



Consultado por los aspectos inmediatos a mejorar en el sector, Iannizotto resaltó la necesidad de avanzar hacia el pago por calidad: “fundamentalmente establecer los cánones, volcarlos en alguna formalización y establecer los criterios para lograr este objetivo. En muchas industrias, -como en la del vino-, ya se está implementando y ha dado resultados. Ojalá podamos implementar esta herramienta rápido para que mejoremos la calidad y también podamos posicionar cada vez más a nuestros productos lácteos, sobre todo para exportación”.



En relación a la designación del senador Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente en la fórmula de Mauricio Macri, el titular de Coninagro dijo que desde la entidad están preocupados. “Vemos que están primando las maniobras electorales y no conocemos las políticas de estado que se van a implementar”, y agregó: “si esta unidad viene a traer un plan estratégico con reformas financieras, revisión de los costos laborales y logisticos que necesita el campo, entonces bienvenido, si no, estamos en problemas”.

En la misma línea, el presidente de la Cooperativa Asociación Unión Tamberos (AUT), Javier De la Peña, expresó que “es frustrante que después de todos estos años, sigamos pensando en cómo ganamos las elecciones y no en cómo construir un país razonable”.

Por otro lado, explicó que se discutió en la reunión con productores locales algunos puntos clave “sin los que no se puede seguir produciendo”:

“La primera es la infraestructura; no podemos seguir si no tenemos canales, caminos transitables, conectividad, energía eléctrica estabilizada”.



La transparencia fue otro de los temas: preocupa el trabajo en negro incluso a nivel industria: “estamos proponiendo que haya liquidaciones entre las empresas por el intercambio de leche que realiza y que no se use esto para congelar el precio, detalló.



También se hizo hincapié en la necesidad de créditos a valor producto y reconversión tecnológica. “Hace 15 años que no podemos hacer inversiones,: no cambiamos la ordeñadora, no podemos armar una pista de alimentación, o galpón razonable, apuntó De la Peña.