La ministra de Seguridad Patricia Bullrich estuvo junto al candidato a gobernador y su compañera de fórmula en el cierre de campaña en Rosario. Allí respaldó nuevamente la iniciativa de José Corral de traer 4.500 efectivos federales a la provincia para reforzar la seguridad y al mismo tiempo renovar la policía local.

Declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación "José Corral y Anita Martínez son la mejor propuesta para que los santafesinos vivan seguros"

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich acompañó a José Corral y Anita Martínez en el cierre de campaña en la ciudad de Rosario, que se llevó a cabo en el Comité Radical de esa ciudad. Del acto también fueron parte los postulantes a intendente de Rosario, Roy López Molina; a senador departamental, Martín Rosúa; a diputado, Gabriel Chumpitaz; a concejala, Daniela León, entre otros.



En contacto con la prensa, la funcionaria nacional dijo: “Nosotros tenemos una propuesta que los santafesinos vivan más seguros y es la que integran José Corral y Anita Martínez. Creemos que es la mejor propuesta, porque además se alinea con el Gobierno Nacional, con una estrategia que ha dado resultados muy significativos en la lucha contra el narcotráfico, para bajar el delito y los homicidios, los secuestros, recapturar prófugos, entre otros puntos”. “Hemos charlado mucho de estos temas con José Corral y con Anita Martínez y ellos saben lo que hay que hacer aquí”, dijo la ministra. En ese sentido, puntualizó: “Inclusive el intendente José Corral ha planteado la posibilidad de que parte del dinero que Nación le adeuda a Santa Fe por retenciones indebidas del kirchnerismo, puedan ponerse a disposición de esta estrategia de generar un apoyo mayor de fuerzas federales y que de ese modo pueden ser sostenidas”. Para Bullrich este plan de José Corral “es una buena idea acompañada claro de darle a la Policía de Santa Fe la posibilidad de modernizarse”. “Nosotros consideramos además que es necesario un cambio de gobierno en la provincia porque cuando un partido gobierna tantos años al final termina como conformándose, achanchados. Entonces es bueno el recambio en la provincia y creemos que el recambio es José Corral y Anita Martínez”, concluyó.



”Se puede vivir mejor”



A su turno, el candidato a gobernador agradeció el respaldo de Patricia Bullrich “a la propuesta de seguridad que tenemos para toda la provincia de Santa Fe y en particular para la ciudad de Rosario”. “El tema de la seguridad es la principal preocupación de los santafesinos en toda la geografía provincial. Por eso tenemos una propuesta que durante la campaña hemos desarrollado y hay una propuesta específica para la ciudad de Rosario”, recalcó”. Además marcó que “la presencia de Patricia hoy es un testimonio con una gestión concreta que además ha dado resultados en el país. Y ha ayudado en la provincia de Santa Fe en diferentes ciudades. Tenemos un trabajo conjunto en la ciudad de Santa Fe con el programa Barrio Seguro, en Alto Verde, donde se ha demostrado que se puede, que es un tema en el que no tenemos por qué resignarnos”. “Estamos convencidos -continuó- de que si tenemos la determinación política y asumimos el problema se puede estar mejor, como no lo han hecho los gobiernos socialistas hasta ahora y como tampoco lo puede hacer Perotti porque él se apoya en esas teorías de Zaffaroni, que nos han dejado indefensos frente a los delincuentes”. “La gestión de Patricia y su propia presencia hoy es como un testimonio de que nuestras propuestas son serias. Hablamos de traer más efectivos de las fuerzas federales para dar un shock de orden en la provincia a cuenta de la deuda que Nación tiene acumulado desde el kirchnerismo. Por eso le decimos a los santafesinos que tenemos la decisión de vivir en una provincia con más orden y tranquilidad”, finalizó.