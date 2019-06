https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En diálogo con Radio Sol, el entrenador del equipo que recibirá a Unión el sábado por el torneo provincial dio características de su juego.

Vuelve el fútbol con la Copa Santa Fe Darío Labaroni, el DT de San Jorge: "Meternos atrás sería un error"

Desde hace casi dos años y medio, Darío Labaroni es el director técnico de Atlético San Jorge, equipo que recibirá a Unión el sábado por los octavos de final de la Copa Santa Fe. En diálogo con Radio Sol (FM 91.5), el DT habló de la entidad de San Jorge: “Es un buen club, sobre todo por la honestidad, la trasparencia, el apoyo. Nosotros hicimos un proyecto que en teoría iba a ser de dos años, y a pesar de no haber ascendido, aunque llegamos a la final y semifinal, el proyecto sigue a través del aval de toda la comisión y del trabajo que estamos haciendo durante este tiempo”.

Debutó como jugador a los 15 años en la primera de Villa San Carlos, en Buenos Aires; jugó en Huracán y en Gimnasia y Esgrima La Plata, siempre como volante central: “No tenía mucha marca, anticipaba mucho más que nada, pero siempre me gustó jugar, eso sí, con mucho temperamento”, contó.

“Me retiré a los 31 años, cuando Carlos Roldán se hizo cargo de Guaraní Antonio Franco de Posadas, y me propuso ser su ayudante de campo, ahí comencé. Con Carlos trabajé en San Martín de Tucumán también, era el técnico de la reserva de AFA”, agregó.

Labaroni siguió hablando de su presente: “Futbolísticamente Atlético San Jorge es un equipo que piensa más en el arco rival que en el propio, tratando de jugar lo más arriba posible, sabiendo que puede quedar expuesto, pero la idea es que cuando más lejos se está de nuestro arco, menos riesgo se corre. Tratamos de apostar a eso y con los jugadores que tengo, puedo jugar de esa manera”.

Y sobre lo que se viene, el encuentro del sábado, adelantó: “No vamos a cambiar porque ahora juguemos contra Unión, así como no lo hicimos cuando jugamos contra Colón la edición pasada, tampoco contra Rosario Central, ambos partidos en semifinales, apostamos a lo que hacemos todos los días”.

Claro que eso de jugar más cerca del arco contrario es relativo: “Yo digo que no se puede cambiar lo hecho durante dos años por jugar un partido. Lo que es inevitable es perder el equilibrio en algún momento del partido. Somos un equipo que pisamos el área rival con cinco o seis jugadores, y si sale una contra muy rápida, el equipo puede quedar mal parado y somos conscientes de eso”.

“Meternos atrás contra Unión sería un error; contra cualquier equipo de primera, si te colgás del travesaño terminás pagándola, quizás con suerte podés llegar a los penales, pero después de haber sido peloteado todo el partido”, aseguró el técnico de San Jorge, quien añadió: “Es más fácil destruir que construir, pero no necesariamente metiéndote atrás podés obstaculizar el ataque rival sin colgarte del travesaño. Si el rival te lleva a replegarte no tenés otra opción. Yo hablo de una propuesta, pero si viene Unión el sábado y me mete en un arco, será porque Unión es superior”.

Labaroni también se refirió a cuestiones tácticas: “Jugamos con un 4-4-2, aunque es otra de las cosas en las que no creo demasiado. Porque el 4-4-2 es cuando estoy defendiendo, pero cuando estoy atacando dejo tres en el fondo porque inevitablemente se suelta un lateral. Por eso los dibujos tácticos siempre varían, durante un partido todo va cambiando”.

Por distintos motivos, no aseguró la alineación para enfrentar a Unión: “Al equipo casi lo tengo, sólo que estoy esperando por Gastón Novero, un chico que está con anginas, al “Chino” Gómez, que tiene un problemita en una rodilla, y a Barreiro, que también venía con alguna molestia física. Pero no tengo mucho recambio porque se nos han ido seis jugadores”.

Por último, se animó a nombrar un posible once titular: “Facundo Correa; Francisco Vidal, Paulo Killer, Maximiliano Romero y Genaro Lelli; Iván Gómez, Nahuel Rodríguez, Mauro Cuberli o Gastón Novero y Andrés Mansilla; Rodrigo Mosqueira y Guido Barreiro”.

“Para nosotros, jugar este partido nos significa tener la posibilidad de enfrentar a un grande, que la gente disfrute de un espectáculo, que el club siga creciendo, que de la zona es el único club que se enfrentó a equipos de primera, y eso es mucho. Si de repente le metés una frutilla al postre y le ganás a Unión, sería extraordinario”. Darío Labaroni Director técnico de Atlético San Jorge

Las entradas

La organización de la Copa Santa Fe dio a conocer la modalidad de la venta de entradas para el partido por octavos de final entre Atlético San Jorge y Unión, a disputarse el sábado en San Jorge: para la parcialidad local, miércoles de 8 a 12 y de 15.30 a 19.30; sábado de 8 a 12 en el club y desde 13.30 en boleterías. Para los hinchas de Unión, viernes de 11 a 18 y sábado de 9 a 13 en boleterías de Unión. No se venderán entradas visitantes en San Jorge. Valores: generales $ 180, menores $ 120.