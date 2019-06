https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 29.06.2019

9:01

La empresa está presente en la última edición de la muestra ofreciendo a productores su amplio portfolio de soluciones integrales con promociones especiales para la adquisición de productos con canje de granos.

En Armstrong, provincia de Santa Fe YPF Agro en Agroactiva 2019

En esta edición de la feria, presentó un stand de 1200 m2, dividiendo el sector en cinco islas que recorren el portfolio de productos y servicios que ofrece: semillas y bolsas para silo, protección de cultivos, nutrición de cultivos, combustibles y lubricantes e Y-TEC, donde especialistas presentan el nuevo biofungicida Y-Terra.





Javier Fano, Gerente de Canje de Granos y Biocombustibles de YPF Agro, dio a conocer el amplio portfolio de la empresa, que ofrece soluciones integrales para el productor agropecuario, y brinda recursos que se ajustan a las necesidades de los distintos tipos de clientes y a las diversas regiones del país.





“Estamos muy contentos de estar en Agroactiva en un stand más grande que el año pasado exponiendo todos los productos que tenemos para el productor agropecuario, señaló Fano y explicó los beneficios que se ofrecen en el marco de la muestra: “Lo que solemos hacer en estas exposiciones es ofrecerle al productor, en el momento que necesita comprar insumos, un plus en el canje de granos. Es decir, con la entrega de los granos, se les paga un plus por encima del precio del mercado”.





Es necesario resaltar que con la entrega de esos granos se pueden pagar todos los productos que ofrece YPF Agro, desde fitosanitarios hasta gasoil. “Con soja tenemos un plus hasta 300 pesos por tonelada, en otros productos con maíz y trigo les ofrecemos 250; siempre dependiendo el producto y los granos hay diferentes ‘plus’ hasta llegar a un máximo de 300 pesos”, explicó el gerente.





En 2018, bajo esta modalidad se realizaron ventas mayores a 1.300 millones de dólares y más de 1.2 millones de toneladas de grano canjeadas, y la apuesta, es incrementar aún más estos resultados en 2019.





Por último, Fano expresó sus expectativas para el resto del año: “en el agro tenemos muy buenas perspectivas, con una cosecha ya casi en su final de soja de 56 millones de toneladas, de maíz un récord con 48 millones de toneladas. También con una grandes posibilidades en la producción de trigo, con 28 millones de toneladas. Sin duda, las proyecciones son muy positivas y esperamos acompañarlas, concluyó.





De este modo, YPF Agro se consolida como referente en la industria y contribuye con el desarrollo del sector, a través de la mayor red de productos y servicios para el agro, distribuida en más de 100 bases emplazadas a lo largo y a lo ancho del país.





Con propuestas innovadoras, conocimiento técnico y el respaldo que solo una empresa como YPF puede dar, YPF Agro promete seguir aportando más y mejores soluciones para los productores.