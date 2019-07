https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.07.2019 - Última actualización - 9:27

9:26

Casino Santa Fe "Estelita entrevista a Belén Francese"

Jey Mammon llega este miércoles a Santa Fe para presentar a Estelita, junto a Belén Francese como invitada de la diva. “Me convocaron del Casino – explicó el artista-, vamos a ir con Belén Franchese y Estelita va a estar ahí, sería como una especie de programa de televisión virtual: vamos a tener interacción con el público, con la gente, y a la vez que esté Belén, que es como la frutilla de la torta que le va a dar, ya alguna vez se cruzaron Estelita con Belén, va a estar divertido, va a estar lindo”.

Para los que no la conocen, Estelita es, según la describe su creador “una diva de cartón, pero al momento de creérsela es inimputable o se cree inimputable, y hace preguntas como Mirtha”. Es “un personaje que pretende ser una persona que se la recuerde por su nombre de pila, como es el caso de Susana y de Mirtha, y esa cosa inimputable que tienen las divas me parece que le da como un aderezo a Estelita bastante particular y lo que pase que es bizarra, es otro palo”, aclaró Mammon. Y añadió que le divierte interpretarla: “sos libre a través de la peluca y los anteojos”. “Es mi fetiche y juego con más libertad”, aseguró.

En el mismo sentido, el humorista destacó que “el humor sana y salva, no solo quien lo recibe, sino quien lo hace también; entonces, es casi terapéutico y es como una sinergia… me parece que es interactivo por eso, porque ponele yo puedo salvarme o curarme a través del humor, y a la vez el otro que te viene a ver”. “Y ese otro que te viene a ver te salva a vos con su risa y con su humor, porque la gente es muy divertida”, explicó.

Al respecto del espectáculo, Jey Mammon adelantó que es “un show armado”, pero “la idea es armar como algo especial por esta oportunidad que me llamaron”. “Cada lugar, cada público tiene su particularidad y entonces esto lo que hace que cada show sea distinto a otro”, porque “la gente termina siendo parte del show, es una fiesta”. Además, consideró que el hecho de que este Belén “le va a otorgar una cuota”.

Sin embargo, no todo es improvisado: la presentación está programada para desarrollarse en una hora y cuarto y Jey admite que es bastante ordenado: “para que haya un desorden tiene que haber un orden previo, soy bastante ordenado, estructurado, aunque no parezca”, concluyó.