Con el bienestar animal como meta, los organizadores de los principales eventos de Argentina y de países vecinos mantuvieron un encuentro en el que se definieron instancias superadoras.

Adiós a las nazarenas Cambios en el circuito de las jineteadas Con el bienestar animal como meta, los organizadores de los principales eventos de Argentina y de países vecinos mantuvieron un encuentro en el que se definieron instancias superadoras.

Federico Aguer | faguer@ellitoral.com

A raíz de nuevos requerimientos y reglamentos más adaptados al bienestar animal y del jinete, los principales eventos del circuito de jineteada del país se reunieron en Jesús María, Córdoba, para debatir instancias superadoras en materia de bienestar animal y humano, en el seno de una actividad muy convocante para todo el ámbito rural.

En este sentido, se consensuó implementar cambios de fondo a partir del año que viene, que incluyan a todo el deporte equino. También se habló de conformar una Asociación Santafesina de Fiestas Tradicionales y Jineteadas y una Asociación de criadores de caballos mestizos y razas.

Dicha entidad, propuesta por los organizadores de los eventos más prestigiosos de distintos lugares del país, apunta a conformar una instancia de trabajo dentro del territorio santafesino, con el objetivo de mejorar las etapas organizacionales de los Festivales, y ayudar a prevenir de mejor manera el flagelo del abigeato. “Entre todos podemos traccionar con más fuerza para solicitar a las autoridades frente a un fenómeno que no cesa. La semana pasada se robaron 5 caballos en la zona”, se lamenta Alfredo Baruffato de Recreo, quien participó en representación del Campeonato Femenino Nacional Sub 17. Finalmente, apuntan a que la UNESCO declare como patrimonio cultural a la jineteada.



Prejuicios

“El caballo de jineteada es el que menos trabaja y el que mejor y más tiempo vive”, asegura Baruffato. Son 12 segundos de corcoveo en la categoría “basto”, y en clina apenas 8. Si multiplicamos 12 x 4 domingos son 48 segundos por mes, aunque tampoco “trabajan” todos los domingos. En realidad lo hacen cada 15 días, porque se van rotando. La alimentación un tema fundamental, y a diferencia de los equinos usados para polo o carreras, “cuanto más gordo mejor”. De esa manera, el caballo está en mejor estado, resiste y quiere corcovear. “Es un caballo libre, que una vez terminada la jineteda se lo larga al campo y se refuerza la alimentado a ración. El de polo y el de hipódromo vive confinado, el de jineteada vive libre en los campos. De promedio vive un 25 años. Además se los cuida, desparasita, tiene sus cuidados veterinarios, antitetánica, etc.” También se hace genética de eso, es todo un circuito económico, porque el reservado sale de una genética de madres y padrillos. Finalmente, remarcó que las Fiestas “chicas” forman a los jinetes para que pasen a las “grandes”, y que actualmente hay un recambio generacional de jinetes mas jóvenes.



Las nuevas normas

Responsabilidad del tropillero en el caballo que lleva: debe estar entrenado para la categoría que compite: no bolearse en el palo, que no se tire al piso, que no se niegue a participar y no forzar. El caballo debe llegar al palo entrenado para la categoría que va a competir. Se debe ejercer la docencia de los caballos y garantizar el bienestar del caballo en el palo. Al caballo que queda parado no debe incentivarlo más. Cambio de espuelas por rodajas de plástico. Característica del rebenque considerando (peso/cuero de verija, que no exceda determinado peso y no debe superar la azotera (lonja) el ancho. Sin bocado en categoría crina limpia. El recado y gurupa, la cincha tendrá un ancho mínimo de 12 cm. El cinchado será de un solo lado. Sangre cero. Incorporar el certificado de sanidad animal. Medios sanitarios y veterinario para el cuidado equino. Cobertura del palenque con material blando. No incluir pialada de yeguarizo. Las nazarenas, esas espuelas gauchas tan típicas del folklore nacional, a partir de ahora sólo se verán en desfiles conmemorativos, y no participarán más de los eventos deportivos.



¿Quiénes participaron?

El pasado 27 de junio, en la sede del festival de doma y folklore de Jesús María, se reunieron los representantes de los eventos más importantes. El Festival Nacional de Doma y Folklore, el Festival Nacional de Jineteada y Folklore de Diamante (Entre Ríos), el Certamen Argentino de Doma y Folklore del Club Colón de San Justo, el Campeonato Femenino Nacional de Jineteada y Campeonato Nacional Masculino Sub 17 de Recreo (Santa Fe), la Rural del Prado (Uruguay), el Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal Chicoana de Salta, la Fiesta de Apadrinando en América, la Fiesta Nacional del Caballo, la Capital de la Jineteada de Las Varillas, la Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano, la Fiesta del Puchero y del Festival Gaucho de Pasco, la Fiesta Grande Las Flores, la Fiesta del Caballo de Urdinarrain (Entre Ríos), la Fiesta del Talar, las Fiestas Patrias de Saladillo. También estuvieron relatores, jinetes, payadores y tropilleros, y entre todos se acordó un reglamento marco de buenas prácticas de bienestar animal.