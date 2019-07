https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Escenas de 'Carmen'" La ópera, más cerca El espectáculo integrado por fragmentos de la popular obra de George Bizet se presentará el sábado 13 de julio, en el Cine Auditorio de ATE. la mezzosoprano Rocío Arbizu y el tenor Fermín Prieto interpretarán a la pareja protagónica, acompañados por el pianista Franco Broggi. el objetivo es acercar la ópera al público a través de versiones más reducidas y accesibles. Organiza Fundación Accentus.

El sábado 13 de julio, a partir de las 20, tendrá lugar en el Cine Auditorio ATE (San Luis 2854) la gala lírica “Escenas de ‘Carmen’ ”, organizada por la Fundación Accentus. Consistirá en una revisión de las escenas más conocidas de la ópera de Georges Bizet a cargo de la mezzosoprano santotomesina Rocío Arbizu, el tenor Fermín Prieto y el pianista Franco Broggi. Para acceder, será necesario adquirir un bono contribución cuyo valor ascenderá a 150 pesos.

Rocío Arbizu, quien vive desde hace quince años en Buenos Aires pero dio sus primeros pasos en el canto lírico en el Coro de Niños y Adolescentes de Santo Tomé, explicó que la actividad se encolumna en una serie de acciones enfocadas en la difusión de la ópera entre el público a partir de adaptaciones que permiten mayor cercanía. “No es la ópera tal cual se la ve en el teatro, con una larga duración e intervalos, sino que son versiones más reducidas, que incluso hemos presentado en colegios para público infantil. Es una forma de lograr un primer acercamiento al género. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ir al teatro, entonces este formato le permite conocer la ópera, que es maravillosa”, señaló.

—¿Es posible que exista, en el público en general, una percepción de distancia respecto de la ópera y de sus posibilidades de acceder a ella?

—Sí. Es lo que ocurre a veces. Por eso es importante estimular el acercamiento desde chicos. Porque no es algo que se pueda ver todos los días. De hecho, a mí me pasó. Cuando estaba en la escuela, fueron desde el Coro de Niños y Adolescentes de la Municipalidad de Santo Tomé y tomaron una prueba. Quedé y de esa forma la conocí a Male (Boero, directora durante muchos años del ensamble vocal), conocí el coro y supe lo que hacían. Y la ópera me fascinó desde muy chica. Para mí fue todo un descubrimiento y hoy es mi forma de vida, mi trabajo. Estoy agradecidísima de poder vivir de esto que es tan maravilloso y de poder acercarlo. Para que todo el mundo pueda disfrutar de esto sin verlo tan lejano. Porque a veces la gente piensa que para ver ópera hay que ir al Colón o al Argentino de la Plata.

—¿La versión reducida de “Carmen” que presentarán en Santa Fe mantiene el espíritu de la obra original?

—Por supuesto. Como no hay subtítulos, a la gente se le hace una breve explicación antes de cada escena para que sepa de qué se trata, tenga un hilo conductor y pueda disfrutar del espectáculo como si estuviese viendo una ópera en el teatro.

Libre y enamorada

—En relación al personaje que te toca interpretar, ¿qué desafíos te impone?

—Adoro al personaje, es fascinante. Tuve la suerte en 2015 de hacer la ópera entera con Ana D’Anna y Hernán Sánchez Arteaga. Ellos me dieron la posibilidad de interpretar el rol de esta mujer libre y enamorada de la vida. En cuanto al desafío, siempre empiezo por lo vocal. Por eso estoy agradecida de que el maestro Arteaga me haya apoyado para resolver los problemas que se me presentaban con la partitura. Después, desde lo escénico, junto a Ana descubrí un montón de posibilidades. Cada vez que presentamos esta ópera es un momento mágico. Siempre encuentro algo nuevo. Siento que con cada presentación, crece.

—Carmen es un personaje que empatiza mucho con el público.

—Es una de las óperas más taquilleras, a la gente le encanta. Espero que en Santa Fe guste y que se puedan hacer más cosas de este tipo. Es muy lindo volver a cantar en Santa Fe y Santo Tomé, volver a compartir lo que una hace, con la familia, los seres queridos y los amigos.

Drama atemporal

“Carmen” es una ópera de Georges Bizet estrenada en París en 1857. Si bien en aquel momento no tuvo gran acogida, con el tiempo adquirió fama universal. La historia, basada en una novela de Merimée, tiene lugar en Sevilla hacia 1820. Sus protagonistas principales son una hermosa y provocativa gitana, Carmen, quien trabaja en una fábrica de cigarros, y un cabo de la guardia llamado Don José, quien se enamora perdidamente de ella, al punto de incumplir con sus deberes militares. Carmen seduce a Don José, aunque finalmente lo abandona por el torero Escamillo. Don José, sumido en la desesperación y los celos, la termina asesinando.