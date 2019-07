Los secretos para elegir el mejor termo matero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.07.2019

12:27

Una infinidad de modelos para contener agua caliente están a disposición. Si bien es una cuestión de gusto y costumbre, los cebadores deben tener en cuenta los cuidados que requiere cada tipo de material para no romperse y perder temperatura.

En la actualidad, existen infinidad de modelos y materiales de termos, contenedores de agua o bebidas calientes, es importante identificar cuáles son aptos para los materos, y así transportar la costumbre de tomar mates en todos lados, sin riesgos a que el agua llegue fría o la perdamos en el camino. Para un experto en el tema es motivo de arruinar el momento, si no se logra preparar la tan ansiada bebida en el destino deseado.



Elegir el mejor termo matero requiere considerar varias cuestiones. En principio es una cuestión de usos, costumbres y gusto el termo que elija cada cebador.



Si se selecciona un termo plástico con ampolla de vidrio en su interior, hay que resaltar y tener en cuenta que son mucho más delicados, se rompen en la primera caída o golpe. Lo bueno es que el repuesto de vidrio se cambia, y se puede seguir usando sin problemas. Si la ampolla se quiebra es importante retirar los pedazos de vidrio con cuidado, generalmente este tipo de termos tiene una tapa a rosca en la base para poder sacar la ampolla utilizando guantes de protección. Además, se aconseja desechar e identificar el residuo de vidrio para evitar daños a terceros que puedan manipular este desecho.

A tener en cuenta



Se recomienda que al termo no hay que llenarlo demasiado, ni agitarlo. Y nunca se debe beber directamente del termo. Es recomendable no agregar en su interior hojas de hierbas o saborizantes, porque podría taparse el tubo de salida del líquido, provocando un mal desempeño del producto.



A su vez, es fundamental evitar choques térmicos, nunca poner agua caliente y enseguida helada o viceversa, podría explotar la ampolla de vidrio, ocasionando graves daño.



La tapa o pico también juegan un papel importante a la hora de mantener el líquido caliente y que se conserve por un tiempo prolongado. Para ello, se debe verificar que la rosca gire y haga tope, para evitar que pierda temperatura durante el traslado o agua en el camino, ocasionando quemaduras o simplemente haciendo un enchastre indeseado.

Los termos de acero



Si la elección es un termo de acero inoxidable, uno de los puntos importantes a tener en cuenta es ver la soldadura en su interior, ésta debe ser lo menos visible posible o no existir, esto indica de que es un buen producto y mantendrá la temperatura caliente por más tiempo.



Lo ideal es adquirir un termo con doble pared de acero, la mayoría lo son. Para darse cuenta fácilmente hay que mirar el precio a pagar por el producto. Muchas veces, los consumidores se replantean el costo. Los buenos termos son bastante más caros, pero valen la pena ya que mantienen mejor el agua caliente y además tienen mayor vida útil.

Los cuidados



El primer cuidado que se debe tener en cuenta es el de templar el acero ni bien se compra, lavarlo con agua tibia y llenarlo con agua hervida, dejarlo reposar por 12 horas más o menos, luego vaciarlo y recién ahí llenarlo con el agua para el mate. Esta técnica sirve para asegurarse que el calor no pase hacia afuera y el termo mantenga por más tiempo el agua en la temperatura deseada.



También es clave desechar cualquier termo que se utilice en contacto con alimentos cuando presente algún signo de oxidación, desprendimiento o desgaste del material, ya que su inocuidad está probada únicamente para el objeto en buena estado de conservación. Además, hay que evitar que los termos de acero se golpeen o caigan, esta acción provocara que se pinche y no mantenga la temperatura del agua o traspase el calor hacia el exterior de sus paredes.



Si bien son los más resistentes del mercado, no dejan de ser productos a los que cuidar. Resistente no es sinónimo de indestructible. Un mínimo cuidado aumentará considerablemente no sólo la posibilidad de mantener el agua caliente, sino la vida útil de nuestro termo.



En cuanto a la higiene, no utilizar detergentes ni jabones, los termos y sus picos o sifones se lavan únicamente con abundante agua tibia, para evitar que se corroan u oxiden, dejando pasar el agua por los picos o bombeando los sifones para limpiar su interior.

Atención con el tereré

En el caso del tereré, en los termos, tanto de vidrio como de acero, no hay que colocarles cubos de hielo, tampoco jugos o gaseosas, ya que la presión que ejerce el gas sobre las paredes puede provocar rupturas en el caso que sea con ampolla de vidrio o pinchaduras en los de acero inoxidable.



En el mercado existen termos o bidones especialmente diseñados para esta bebida.