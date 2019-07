¿Peligra la carrera del Súper TC 2000 en la ciudad de Santa Fe?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente reconoció que hacen falta unos 60 millones de pesos para poder llevar a cabo las tareas de armado y logística. Se elevó un pedido al gobierno provincial solicitando ayuda económica, como ya lo hizo con Rosario. La fecha límite es el 31 de julio.

El tercer fin de semana de septiembre está previsto que se realice la carrera de Súper TC2000 en el circuito Callejero Ciudad de Santa Fe. Por lo menos así, lo tiene estipulado la organización. Sin embargo, en los últimos días surgió un contratiempo de índole económico: son necesarios unos 60 millones de pesos para preparar el evento en la capital de la provincia.

De ello dio cuenta el intendente de la ciudad, José Corral, en contacto con la prensa. “Es un año de muchas restricciones económicas. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder pagar las paritarias que tienen la cláusula gatillo. Y nuestra responsabilidad es dejar la Municipalidad con las cuentas ordenadas, por lo tanto no queremos generar deuda”, arrancó.

En ese sentido, el propio Corral aclaró que se ha “pedido al gobierno provincial un aporte como ya lo hizo en Rafaela, San Jorge, en Rosario con la construcción de un autódromo, para que nos ayude a poder realizarlo. 60 millones de pesos es la cifra que se requiere para poder garantizar la carrera”.

Fecha límite

Al ser consultado por los periodistas, el intendente santafesino reconoció que al monto requerido para afrontar los gastos de la carrera habría que tenerlo antes que termine julio. “Por las tareas previas a realizar, como la construcción del circuito, las tribunas, la iluminación. Además, hay elementos nuevos que hay que comprar”, dijo Corral. Y agregó: “Sin esta ayuda, no es responsable que la hagamos. Queremos dejar las cuentas en orden. Podríamos gastar a cuenta, total pagaría el que viene pero lo responsable es no tomar compromisos que la ciudad no pueda asumir. Nuestra responsabilidad es administrar la ciudad. No solamente, durante nuestra gestión sino dejar en las mejores condiciones las cuentas del municipio. Tal vez la provincia pueda ayudar y entonces podría realizarse”.

“El límite es el 31 de julio, cuando necesitamos tener el dinero depositado sino no se pueden comenzar las tareas. Las autoridades del Súper TC2000 están al tanto”, señaló Corral.

Antecedente

El intendente de Santa Fe contó que en 2017 y 2018 se enviaron pedidos de apoyo al gobierno provincial y “en ninguno de los dos años hemos recibido siquiera un solo peso”, aclaró. “Los números para el gobierno de la provincia son menores. De hecho, ha habido un aporte de más de cuatro millones de dólares para el autódromo de Rosario”, añadió al ser consultado.