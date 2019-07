Farías: "El pedido que hizo Corral es muy poco serio"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Gobierno de la provincia recordó que la organización de la carrera de Súper TC2000 en la ciudad de Santa Fe es exclusiva responsabilidad del municipio.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se refirió este viernes al reclamo realizado por la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, que solicita un aporte de 60 millones de pesos por parte de la provincia, para la organización de la carrera de Súper TC2000 en el circuito callejero de la capital.



Farías dejó en claro que "la carrera es exclusiva responsabilidad de la municipalidad, que es la organizadora y tiene trato con la empresa que desarrolla el evento" y remarcó "que la provincia nunca tuvo ninguna participación en la toma de decisiones sobre si la carrera se hace o no. Si la carrera no se hace, es porque la municipalidad decide no hacerla o porque no puede hacerla", afirmó.

También recordó que "la provincia colabora todos los años como auspiciante del evento de distintos modos, a través de la Lotería y sus juegos, y también con aportes directos cada vez que el municipio lo ha solicitado, pero con montos mucho menores a los 60 millones de pesos".



"Estamos dispuestos siempre a colaborar para que la carrera se haga, pero la realización o no de la misma no depende de la provincia", aseguró.



PLANIFICACIÓN ANUAL



Farías mencionó que "el pedido que hizo el intendente (José Corral) es muy poco serio, porque sabe perfectamente que un pedido de estas características se planifica anualmente. Nunca hubo un planteo a la provincia de que había un inconveniente tan grande".

En este sentido, expresó que "desconocemos absolutamente las características y el presupuesto de esta carrera. Además hay un planteo que primero fue enviado a los medios y luego presentado a la provincia, y con un plazo absolutamente exiguo para tomar decisiones presupuestarias en momentos difíciles, de manera que no es seria la manera en la que se hizo el pedido de semejante monto".



"Por la forma en la que el intendente planteó el inconveniente, primero a los medios y luego a la provincia, me parece que busca una excusa para la no realización de la carrera, que es responsabilidad total del municipio".



Finalmente, el ministro dijo desconocer "los números de la gestión municipal para saber si esto genera o no un déficit. Lo que sí esta claro es que la municipalidad es la responsable de la carrera y que le pida a la provincia un determinado monto de dinero no puede ser causa de la no realización de la misma. Ellos tienen que tomar una decisión y si no pueden hacer la competencia, que el intendente lo diga".