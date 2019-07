https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jan Hurtado realizó su primer entrenamiento en Casa Amarilla

Boca busca un zaguero y Angelici quiere a Conti

El ex capitán de Colón y Nicolás Pareja, son los jugadores que tiene apuntado si es que Lisandro López y Paolo Goltz no se recuperan de sendas lesiones.

Conti, una de las joyitas de las inferiores de Colón, es pretendido por Boca Foto: Archivo El Litoral



