¡Vamos los pibes!: Colón a semi en Copa Santa Fe

Domingo 14.07.2019 - Última actualización - 19:03

17:26

Fabricio Hass, el arquerito sabalero, se convirtió en héroe al desviar el último penal. Ahora, el sábado que viene jugará la primera semi contra Sportivo Las Parejas.

"Vamos vamos los pibes...vamos vamos los pibes...” fue el cántico más fuerte que se escuchó en el estadio del “Bicho Verde” de Sunchales, una vez que el “Facha” Fabricio Hass se quedó con el penal decisivo que clasificó a Colón a la semifinales de esta edición 2019 de la Copa Santa Fe. Ahora, el rival sabalero será Sportivo Las Parejas: la ida en el sur provincial y la revancha en el Cementerio de los Elefantes.

De esta manera, Colón se tomó de revancha de la final del año pasado, cuando el “Bicho Verde” se coronó en el Cementerio de los Elefantes. Ante unos 300 hinchas que viajaron a Sunchales, el festejo de los pibes sabaleros se hizo escuchar bien fuerte en la capital del cooperativismo.

Mientras Colón decidió afrontar esta parte del certámen con lo que será la futura reserva de AFA en la Superliga de la mano de Pablo Bonaveri, Unión de Sunchales encara la dura era post “Chino” Tosetto: se prepara para jugar el Federal “A” de la mano de quien era su ayudante de campo (Marcelo Milanesse).

Entre “Barullo” Mateo Hernández y el “Tomi” Sandoval estaban los nombres más conocidos junto a Franco Quiroz, todos con rodaje y minutos en Primera División. Pero, además, los que vienen pidiendo pista en estos últimos tiempos de Lavallén: Juan Cruz Zurbriggen, Santiago Pierotti, Brian Farioli, para nombrar a algunos.

El partido, de entrada, fue parejo. Como si ninguno de los dos arriesgaba nada, sabiendo que era un solo partido sin mañana. En las ganas, era un poco más el dueño de casa, con jugadores de experiencia para lo que será la tercera categoría del fútbol argentino. Poquito de Colón: algo de “Barullo” Hernández y muy desconectado en soledad el siempre interesante Tomás Sandoval.

El complemento fue mucho mejor, porque Colón salió a jugar y dejó de esperar. Entonces hubo un para de aproximaciones para cada bando, aunque siempre les faltó la puntada final.

Desde los 25 minutos y hasta el complemento, el que movió el árbol fue el dueño de casa pero no cayó la fruta del gol. Cerca de los 26, después de una buena combinación de Zbrum con Rodríguez, el remate de Franco Semino derivó en córner. Otra vez, a los 37, el mismo Semino —de cabeza y solo— la tiró afuera. Y finalmente, llegó un centro desde la derecha para que el histórico Miguel Yuste se lo perdiera de cabeza.

El pitazo final de Arasa dio paso a los penales. Arrancó mal Colón, con Sandoval reventando el travesaño, pero Semino empardó las chances al tirarlo afuera. Así, era uno y uno. Hasta que Fabricio Hass, a lo Burián, se quedó con el remate de Matías Valdivia.

Así, con los pibes, Colón hizo “Facha” en Sunchales y se metió en la semifinales de la Copa Santa Fe. De paso, se tomó revancha contra el último campeón que se había coronado en el Brigadier López en la edición pasada.

¡Se salvó Colón! Esta llegada fue clarísima para el “Bicho Verde” de Sunchales cerca del final: se tira Franco Semino —hermano de Gustavo, que jugó en Unión— de palomita y la pelota se irá al aldo del caño de Hass. Mientras el dueño de casa se prepara para el Federal “A”, los chicos de Colón serán la base de reserva en AFA para la Superliga. Foto: Daniel Ponce



UNIÓN DE SUNCHALES 0 (6) | COLÓN 0 (7)

Cancha: Unión de Sunchale

Árbitro. Nazareno Arasa

Unión de Sunchales: Leonardo Torres; Francisco Giubergia, Jonathan Paiz, Miguel Yuste, Lucas Pruzzo; Álvaro Aguirre, Mateo Castellano, Martín Rodríguez, Franco Semino; Matías Zbrum, Matías Valdivia. DT: Marcelo Milanese.

Colón: Joaquín Haas; Eric Meza, Facundo Garcés, Bruno Espíndola, Franco Quiroz; Santiago Pierotti, Tomás Moschión; Mateo Hernández, Juan Cruz Zurbriggen, Brian Farioli; Tomás Sandoval. DT: Pablo Bovaneri.

Goles: No hubo.

Cambios: en el complemento, a los 23’ Diego López por Aguirre (U); 24’ Sebastián Malimberni por Zurbriggen (C); 31’ Facundo Taborda por Farioli (C); Wilson Ruiz Díaz por Mateo Hernández (C); 42’ Facundo Cabral por Martín Rodríguez (U).

Definición por penales: para Unión marcaron Zbrum, Cabral, López, Yuste, Paiz, Castellano. Para Colón festejaron: Quiroz, Espíndola, Garcés, Malimberni, Meza, Pierotti, Moschión. El remate de Sandoval (C) pegó en el travesaño; Semino (US) desvió su disparo. Fabricio Hass (C) le atajó el remate a Valdivia (US).

Ahora toca Sportivo Las Parejas

Colón, de la mano de Pablo Bonaveri, llegó a las semifinales de la Copa Santa Fe y ahora quiere ir por más. El rival que lo espera es Sportivo Las Parejas.

Ahora, en el cuadro de semifinales, los partidos serán de ida y vuelta. El sábado que viene, en horario a confirmar, se jugará el partido de ida en el estadio del “Lobo”, que es conocido como 4 de Septiembre y tiene una capacidad para 3.000 espectadores. La revancha, en el Cementerio de los Elefantes, se jugará el sábado 10 de agosto, el fin de semana de las elecciones.

En la otra llave, ya se jugó la primera semifinal, donde Central Córdoba de Rosario con gol de Trejo le ganó 1 a 0 a Ben Hur de Rafaela. Ahora, el domingo que viene, la BH de Carlos Alberto Trullet intentará dar vuelta la serie en su reducto de Rafaela.