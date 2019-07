https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.07.2019 - Última actualización - 12:21

12:19

Así lo adelantó la fiscal Ana Laura Gioria en conferencia de prensa. En fiscalía ya hablaron con la madre, el padre y una hermana (en Cámara Gesell) del chico que desapareció y fue hallado sin vida en un campo abandonado. No hay imputados en la causa.

El hecho que conmociona a Recreo Caso Diego Román: convocan a especialistas de Gendarmería para analizar las pruebas Así lo adelantó la fiscal Ana Laura Gioria en conferencia de prensa. En fiscalía ya hablaron con la madre, el padre y una hermana (en Cámara Gesell) del chico que desapareció y fue hallado sin vida en un campo abandonado. No hay imputados en la causa. Así lo adelantó la fiscal Ana Laura Gioria en conferencia de prensa. En fiscalía ya hablaron con la madre, el padre y una hermana (en Cámara Gesell) del chico que desapareció y fue hallado sin vida en un campo abandonado. No hay imputados en la causa.

Este martes se cumplen 13 días desde que desapareció Diego Román en la ciudad de Recreo. Como informó El Litoral, fue hallado sin vida en un campo abandonado de la mencionada localidad el jueves 4 de julio. En este marco, desde el Ministerio Público de la Acusación brindaron una conferencia de prensa para aclarar algunas cuestiones ligadas a la investigación del hecho.

En primer lugar, la fiscal Ana Laura Gioria aclaró que hasta el momento no hay personas imputadas y que están esperando los resultados que fueron recolectados de la escena del crimen. Además, contó que se convocó a un equipo especial de Gendarmería Nacional para realizar un “reexamen” de la evidencia.

“Informamos que se convocó un equipo multidisciplinario que corresponde a la dirección de criminalística de Gendarmería Nacional para que evalúen todo el material que se registró en la autopsia (videos, fotografías, estudios radiológicos). Eventualmente se verá si, a pedido de ellos, es necesario otro tipo de intervención en este proceso. El equipo estará conformado por médicos forense, entomólogos, anátomos patólogos, odontólogos forenses, bioquímicos, radiólogos, especialistas en ADN, quienes harán un a un reexamen de la evidencia integral”, explicó la investigadora del MPA.

Al mismo tiempo, aclaró que “no hay por el momento personas imputadas por este hecho por lo que tampoco existe una orden de detención. No necesariamente el avance de la investigación implica detenciones. Hasta ahora la evidencia no nos ha llevado hasta este punto”.

Testimonios

En otro tramo del contacto con la prensa, la fiscal señaló que ya se recolectaron los testimonios de familiares directos a Diego. “Se recibió a la madre de Diego, también (en otro momento) al padre, y al intendente de Recreo y representantes de la comunidad. Para informar los avances de la investigación. No podremos brindar la hipótesis más fuerte que manejamos porque atenta con el avance de la investigación”, aclaró.

“Es muy probable que se le tome declaraciones a amigos y compañeros de Diego, lo más seguro con cámara Gesell”, agregó Gioria.

Aclaraciones respecto a la información difundida

A su turno, el fiscal Jorge Nessier explicó que “solamente dos fiscales que están a cargo de la investigación, en un principio el Dr. Marchi y luego la Dra. Gioria, son los únicos autorizados para brindar información. No hay otra persona autorizada”.

Al mismo tiempo, Gioria aclaró que es necesario hacer “mención algún tipo de versión que no son correctas”. “No está corroborado que el cuerpo del niño haya sido trasladado desde el lugar que murió hasta donde se lo encontró. La hipótesis no está descartada, pero no surge de lo recolectado”, dijo.

Se investiga

Al ser consultada por los periodistas, la fiscal comentó que “se investiga el accionar policial, desde que se avisó que el niño faltaba de los lugares donde frecuentaba. Sobre todo, la preocupación de la familia en una supuesta demora en la búsqueda. También se investiga los supuestos abusos de los niños en el ámbito familiar”.