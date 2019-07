En Córdoba se dice que Lértora jugará en Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.07.2019

13:45

El volante sería adquirido por la entidad sabalera, en tanto que también se menciona la posibilidad del arquero Lucas Acosta. El técnico rojinegro desestimó la incorporación del volante Guillermo Acosta y dijo que necesita “un delantero por afuera”.

Si bien Pablo Lavallén afirmó este martes al mediodía que “no tengo confirmación de nada de parte de la directiva y hasta que la directiva no me diga que puedo contar con tal o cual jugador, no opino porque están en otro club”, en Córdoba se afirma que luego de intensas negociaciones y varios idas y vueltas, Belgrano y Colón llegaron a un acuerdo para que Federico Lértora fuera transferido al equipo santafesino.



El volante se va de Belgrano pero dejará una interesante cifra en las arcas del club de Alberdi, ya que su nuevo club comprará el ciento por ciento de su ficha, señala el diario La Voz del Interior.



Al mediocampista de 29 años con pasado en Ferro, Godoy Cruz y Arsenal, quien disputó 26 partidos y convirtió tres goles, el Sabalero le comprará el pase en un millón de dólares. ¿Qué falta para que el anuncio se haga oficial? Resta que el futbolista arregle su nuevo contrato con Colón, que sería por tres años.



Por otra parte, es posible que el arquero Lucas Acosta también juegue en Colón. Podría irse a préstamo por un año, pero para que eso ocurra debe firmar la renovación de su vínculo con Belgrano (el contrato actual vence en junio de 2020). De esta manera, todo indica que César Rigamonti será el “1” del “Pirata” para este torneo en la Primera Nacional.



Hasta aquí lo que se informa en Córdoba, pese a que, en Santa Fe, el propio entrenador sabalero señaló que los dirigentes no le confirmaron ambas contrataciones.



Lavallén también se refirió a Guillermo Acosta, el volante que jugó en Atlético Tucumán y en Lanús. “Lo conozco muy bien porque lo dirigí en Tucumán, pero es un puesto, el de mediocampista, en el que tenemos muchas variantes. No creo que estemos necesitando hoy un jugador de esas características”, señaló el entrenador rojinegro.



En cuanto al partido del jueves, dijo que “tenemos que manejar la ansiedad y no salir a buscar el partido desesperadamente. No tenemos que saltar líneas, porque no es lo que nos conviene”.



Consultado sobre si una eventual eliminación podría condicionar su permanencia al frente del plantel, señaló que “esa es una pregunta que no es para mí, tengo un contrato hasta junio del año que viene y pretendo continuar”.



Respecto de la posibilidad de que juegue Chancalay como titular, no dio seguridades: “Chanca’ es de características más ofensivas. En su momento lo saqué a Cristian Bernardi, que tiene un recorrido hacia atrás que Chancalay no tiene. Gano más peso ofensivo pero tengo menos poder de defenderme. Si bien uno tiene que atacar porque debe ganar el partido, hay que ser equilibrado. Vamos a evaluarlo. Si el primer tiempo termina 0 a 0 tenemos 45 minutos para hacer un gol y a eso lo analizo también. Por eso no quiero desesperarme de entrada sino ver la posibilidad de llegar al gol de otra manera, con un equilibrio que no quiero perder”.



También habló de lo que le está haciendo falta para completar el plantel: “Me falta algún delantero por afuera, sólo tenemos a Esparza que para mí es un extremo porque tiene un buen enfrentamiento uno contra uno. Si bien Gabriel puede retroceder porque sus condiciones físicas se lo permiten, yo lo tengo como un delantero y no como un volante”, aclaró.



Por último, volvió al partido del jueves y dijo que “esto es fútbol y trataremos de encontrar posiciones claras para convertir como la que tuvo Morelo en ese mano a mano que conjuró Chávez afuera del área. Si ellos deciden esperar un poco más atrás, seremos un equipo corto porque seguramente los centrales irán bien arriba y ellos tendrán espacios. Por eso, el resultado, la cancha y el contexto favorece a Argentinos. Sobre eso tendremos que trabajar y ser inteligentes”.



Por último, habló de Celis y Ortiz. “Los dos Guillermo tienen contrato, a mí nadie me dijo que hay un ofrecimiento por Ortiz por lo que son jugadores míos, trabajo con ellos, entrenan y los tengo dentro del plantel. Ningún jugador de Colón recibió una propuesta formal de otro club para que se vaya”.

El mismo equipo



En la práctica que se llevó a cabo este martes por la mañana y en la que se hizo fútbol, Lavallén paró el mismo equipo del partido de ida, que tiene muchas chances de jugar el jueves.



Burián; Vigo, Olivera, Acevedo, Escobar; Bernardi, Fritzler, Aliendro, Estigarribia;

Rodríguez y Morelo, serían los once sabaleros para enfrentar al Bicho en La Paternal.



Angeleri en Argentinos



El defensor Marcos Angeleri, de último paso por Nacional, de Uruguay, se convirtió en el quinto refuerzo de Argentinos Juniors de cara a la próxima Superliga.



El jugador, de 36 años, llega al equipo dirigido por Diego Dabove con el pase libre y arregló un contrato hasta junio del año que viene, según informó el club de La Paternal.



Angeleri, ex Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, jugó el último año en Nacional de Montevideo, donde en el primer semestre de 2019 no tuvo mucha continuidad, ya que disputó solo once encuentros (un gol) entre torneo local, Copa Libertadores y Supercopa de Uruguay.



El defensor, que puede jugar de central o lateral, se suma a las llegadas de Santiago Silva (Gimnasia y Esgrima La Plata), Nicolás Silva (Banfield), Victorio Ramis y Diego Sosa (ambos de Godoy Cruz de Mendoza).



Angeleri no podrá disputar la Copa Sudamericana con Argentinos Juniors ya que jugó tres partidos de la Copa Libertadores con Nacional.