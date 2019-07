https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.07.2019 - Última actualización - 17:13

16:56

Marcos Camino visitará el programa que conduce Santiago del Moro, para mostrar todo lo que sabe.

Lleva su historia de vida Un integrante de Los Palmeras en "¿Quién quiere ser millonario?" Marcos Camino visitará el programa que conduce Santiago del Moro, para mostrar todo lo que sabe. Marcos Camino visitará el programa que conduce Santiago del Moro, para mostrar todo lo que sabe.

Lo informó el propio Camino, en contacto con un medio local. “Ha tenido repercusión de que yo conocí a mi hermano que era mi amigo, estamos en la Semana del Amigo, entonces todo va a estar referido al amigo en esta semana, en el programa de Del Moro, entonces me invitaron para participar y lo voy a hacer. Vamos a ver cómo sale”, indicó. “Mi comodín va a ser mi hermano, porque justamente todos los participantes que van tienen una historia que contar, que es lo que atrae a la gente”, añadió.

También informó que desde la producción del programa han hecho un perfil de su persona, sus estudios, su familia, cómo se conforma, qué hace, cuáles son sus hobbies, “todo ese tipo de cosas, que es como un reglamento del programa, además de firmar la explotación de la imagen”, explicó. “Más allá de las peguntas, uno va conociendo a través de las preguntas, a la persona, a qué se dedica, qué hace, qué piensa...si tiene fanatismos, si tiene fobias, qué le gusta, qué no le gusta, todo eso tuve que contestar yo y de acuerdo a eso me formularán un cuestionario para participar”.

Con respecto al destino del premio -hay dos millones de pesos en juego- el músico aseguró que “hasta donde llegue, que Dios nos ayude, lo voy a donar a la Sociedad Protectora de Animales, que alberga 700 perros que son recolectados de la calle, del maltrato...bueno, que faltan muchas más cosas, caniles, comida, hay gente que trabaja allí y también hay que pagarle, entonces decidí que todo lo que pueda llegar a ganar allí lo voy a donar al refugio”.

Nervios

Sin embargo, el experimentado artista admitió que siente “nerviosismo” y “susto”: “yo la verdad nunca me ví en una situación semejante entonces a cualquiera que le pase le pediría que se ponga en mis zapatos y se va a dar cuenta que no es fácil”. “Yo lo veo siempre al programa desde mi casa, contesto preguntas, a veces bien, a veces mal, pero con toda la tranquilidad que te da estar viendo el programa. Pero otra cosa es ser participante directo y estar allí y saber que hay muchísima gente que lo está viendo, todo me provoca un estado de nerviosismo”, reconoció. “Obviamente, que hay tomarse un minuto y respirar hondo para luego contestar”.

El programa se grabó este miércoles, desde las 16, y Marcos Camino estimó que saldrá al aire “el jueves o viernes”.

Trabajo con Los Palmeras

En tanto, adelantó que el viernes 19 verá la luz el tema que reversionaron junto a Soledad Pastorutti, y el 2 de agosto, otro, junto a Guillermo Novelli, vocalista de La Mosca. El disco digital completo se pondrá a la venta inmediatamente, aunque el disco físico demorará un poco más en llegar a las disquerías.