https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.07.2019 - Última actualización - 20:59

20:37

El presidente compartió un panel con su par chileno ante empresarios de la región donde reivindicó la necesidad de integración al mundo. Luego, en Ateneo cerró un acto con candidatos santafesinos y entrerrianos donde afirmó que “los argentinos pusimos primera y no volvemos atrás”.

Tras la clausura de la Cumbre del Mercosur Macri apuntó a consolidar su voto en Santa Fe El presidente compartió un panel con su par chileno ante empresarios de la región donde reivindicó la necesidad de integración al mundo. Luego, en Ateneo cerró un acto con candidatos santafesinos y entrerrianos donde afirmó que “los argentinos pusimos primera y no volvemos atrás”. El presidente compartió un panel con su par chileno ante empresarios de la región donde reivindicó la necesidad de integración al mundo. Luego, en Ateneo cerró un acto con candidatos santafesinos y entrerrianos donde afirmó que “los argentinos pusimos primera y no volvemos atrás”.

“Los argentinos pusimos primera y no volvemos atrás”, remató su discurso de 14 minutos el presidente Mauricio Macri en el gimnasio de Ateneo Inmaculada, cerrando su presencia en Santa Fe ante el aplauso de santafesinos y entrerrianos que lo acompañaron en la actividad final de la jornada que tuvo como epicentro el encuentro de Jefes de Estado de los países miembros del Mercosur y aliados.

Además de la cumbre, Macri estuvo a primera hora de la mañana en Entre Ríos visitando una planta frigorífica en Oro Verde y saludando al intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, a quien le incendiaron el automóvil en su propia. En Santa Fe, luego de la cumbre, fue con su par chileno Sebastián Piñera al Museo de la Constitución para un diálogo sobre oportunidades para América Latina propiciado por la Fundación Libertad. En el final de la jornada, en Ateneo cerró un acto de campaña con los precandidatos de Santa Fe y Entre Ríos y su compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto quien resaltó la “diplomacia presidencial” ejercida por Macri, a quien definió como “un líder internacional reconocido y valorado por sus pares”. El actual senador rionegrino prometió “trabajar juntos por el país para crecer, para crear empleo y para que la Argentina se consolide definitivamente”.

Los dos actos en Santa Fe le cambiaron la fisonomía al sur santafesino en horas de la tarde. El Museo de la Constitución y Ateneo bajo estrictas medidas de seguridad e incluso el trayecto entre ambos lugares. En ellos, Macri habló ante un público que simpatiza con sus políticas y que lo vivaron y aplaudieron. Fue para fidelizar el voto. Empresarios y profesionales de la región se acercaron en buen número al Museo para escuchar a los presidentes de Argentina y de Chile en un diálogo abierto con Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad y presentados todos por el anfitrión, José Corral.

“Este es el lugar que elegimos los santafesinos para celebrar la Constitución” explicó Corral; Bongiovanni calificó de amigos a los dos presidentes y Macri felicitó a los santafesinos por el museo sin dejar de recordar que fue pensado por Héctor Berra quien también diseñó el museo de Boca durante su mandato y apuntando que “se desvió luego al planificar el de River”.

“El Mercosur está viviendo un momento único en su historia” tras el acuerdo alcanzado con la Unión Europea coincidieron en resaltar ante la primera pregunta de Bongiovanni sobre el resultado de la cumbre que había terminado minutos antes. Condenaron el populismo, defendieron el libre mercado y exigieron una salida democrática para librar a Venezuela de una dictadura, como coincidieron en definir al gobierno de Nicolás Maduro.

Macri destacó que “estamos viviendo un momento único en la historia del Mercosur, que arrancó con mucho impulso, después se perdió, pero ahora la afinidad que existe entre los presidentes ha generado un espacio de diálogo, de trabajo, de entendimiento, alineados en una Argentina que quiere volver al mundo. Chile es una referencia porque tiene tratados de libre comercio con el 80 o 90 por ciento del planeta, mientras que nosotros apenas con el 10 por ciento, y eso nos colocaba hasta ese momento solo menos aislados que Nigeria y Sudán. Hoy estamos en la misma sintonía, esto de la UE y el Mercosur va a seguir con EFTA, Canadá, con Corea, empezamos a relacionarnos más intensamente con la Alianza del Pacífico. Para nosotros, la presencia y la vocación de Chile de acompañarnos es muy importante”. Informó que habló con su par chileno sobre “la gran oportunidad que es Vaca Muerta para cambiar la matriz energética de Chile con la Argentina; hay muchos proyectos en marcha que marcan integración, trabajo conjunto, lo vivo como algo muy positivo”.

Piñera admitió que “el Mercosur está viviendo una profunda renovación, porque los países miembros se han renovado. En la región necesitamos una economía abierta, integrada al mundo, que aproveche las ventajas comparativas, intercambiar bienes y servicios”. Al reseñar el proceso del Mercosur, el chileno subrayó que no sirvió ni para integrar a los miembros porque colocó altísimos aranceles externos que fueron montañas que impiden el comercio. “En la región tenemos una cordillera de cumbres, pero no hemos logrado la integración como lo demuestran las cifras del comercio exterior”.

Luego, Macri denostó al populismo y sostuvo que “no es solo patrimonio de la mala política, es algo que se impregnó en la sociedad. Este país se cerró y se atrasó porque hubo una alianza entre un sector de la política y un sector de la producción, creyendo que se podía vivir con lo nuestro. Creo que por suerte todos entendimos, aprendimos, por eso hubo un consenso muy mayoritario con la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur”.

Piñera afirmó que “Venezuela no es solo una dictadura, es una dictadura corrupta e incompetente, por lo tanto no solo es una dictadura equivocada, es una dictadura que no respeta ninguno de los principios básicos que debe cumplir cualquier gobierno de izquierda o de derecha. En Venezuela no hay libertad, no hay democracia, no se respetan los derechos humanos, hay cientos de presos políticos, pero además se ha transformado en una asociación ilícita de corrupción, de narcotráfico, y por lo tanto cuando tratamos con el gobierno venezolano no es igual que tratar con otras dictaduras que hemos conocido en Latinoamérica, Maduro es parte del problema y nunca va a ser parte del solución”.

Piñera resaltó lo que consideró el fracaso del socialismo en el siglo XX con el derrumbe de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín y ahora lo ejemplificó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. “Chile fue la colonia más pobre de América Latina y hoy es el país con el mayor PIB per capita, gracias a las instituciones y la libertad”, enfatizó.

Entre las medidas de seguridad sobre el Museo de la Constitución, un buque de la Prefectura Naval custodió el lugar desde el riacho Santa Fe.Foto: Pablo Aguirre

En Ateneo

Macri llegó a Ateneo cuando ya habían hablado los candidatos santafesinos y entrerrianos e incluso Pichetto. Un video contrastando el gobierno de Cristina Kirchner y el actual fue emitido varias veces a la espera del presidente. Es más, Federico Angelini y Alfredo de Angeli debieron subir nuevamente al centro del escenario para pedir paciencia al público e incluso volvieron a invitar a Pichetto y por último al canciller Jorge Faurie quien seguía el acto instalado en primera fila junto a la rosarina Anita Martínez.

“Si queremos despegar definitivamente, en las Paso tenemos que decir que la Argentina va hacia el futuro”, sostuvo Macri ya sin el saco y sin la corbata. “Es un momento bisagra en nuestra historia, que reclama grandeza y pensar no en nosotros, sino en las próximas generaciones. En el pasado no hay ninguna solución a nuestros problemas”, agregó.

“Lo que hemos hecho nos llena de esperanza, de energía y de fuerza para seguir”, acotó antes de mencionar los logros alcanzados durante los últimos tres años y medio, como el combate contra el narcotráfico, la apertura de 200 mercados en el mundo, el impacto de las pruebas Aprender y las obras que empiezan y terminan en todo el país. “Hoy estamos en la mitad del río entre ese pasado que estamos dejando atrás y ese futuro que nos merecemos” y adjudicó a la acción de su gobierno haber desarticulado bandas ligadas al narcotráfico como Los Monos y los Insaurralde. “Estoy más convencido que nunca de que el camino que hemos tomado es el correcto” y llamó a actuar con “constancia, coherencia y convicción para avanzar hacia ese futuro que todos queremos”.

Enfático Macri instó a no repetir políticas del pasado que impidieron el desarrollo de la Argentina.Foto: Luis Cetraro

Presencia

Varios ministros del Poder Ejecutivo y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, acompañaron a Macri en el Museo de la Constitución. Nicolás Dujovne, Rogelio Frigerio, Dante Sica y varios secretarios se acercaron a la sala para la actividad junto a Piñera mientras el canciller Faurie fue el último en abandonar la estación Belgrano tras despedir a sus colegas de la región. De la estación fue directo a Ateneo.

En tono de campaña

En Ateneo, con un escenario 360°, ubicado en el círculo central de la cancha de básquet, Macri estuvo rodeado de funcionarios, candidatos y militantes de la coalición de Entre Ríos y Santa Fe. Entre otros, se encontraron ministros como Jorge Faurie y Rogelio Frigerio; el embajador Mario Barletta; Carlos Castellani, director del Banco Nación; el propio Corral; los diputados nacionales Lucila Lehmann, Gisela Scaglia, José Nuñez, Hugo Marcucci, Albor Cantard así como varios legisladores provinciales e incluso los intendentes de Avellaneda, Dionisio Scarpin y de Malabrio, Roberto Spontón.

En la antesala del acto sirvió de difusión de diversos spots de campaña: “Se robaron un cacho de futuro...Por eso machaco con la verdad”, repetía en loop un video del presidente sobre las dos pantallas disponibles, alternando con videos de personas mostrando obras y la voz de un locutor con nombre y número de la lista de “Juntos por el Cambio”.

Sin el presidente, en el acto se hizo hincapié en la “defensa del modelo y del presidente”, por parte del “efecto transformador” que tiene “cada uno de ustedes”. Algo repetido con insistencia por Ximena García, candidata en segundo lugar a diputada por Santa Fe: “Hay que hacer lo imposible por demostrar el cambio”, dijo la militante de Franja Morada.

Luego, llegó el turno para Angelini. El primer candidato interactuó con el público e imprimió un tono visiblemente más alto al discurso: “Hay que dejar todo en la cancha”, repitió respecto de la necesidad de refrendar el modelo de país en las próximas elecciones, en la que “tendremos que elegir si seguimos viviendo en paz y libertad como ahora”. Seguidamente, detalló que hoy “todas las rutas nacionales se están transformando en Santa Fe”.

A su turno, Pichetto destacó el rol de Faurie como “parte fundamental” en el acuerdo estratégico con la Unión Europea, al que calificó como un “enorme beneficio para el potencial cerealero, el sector portuario y agropecuario” de Santa Fe y Entre Ríos. Asimismo, resaltó que uno de los motivos que lo llevó a integrar la formula es que “me siento muy cómodo con la diplomacia presidencial, que el presidente encaró de forma personal y con mucha inteligencia”.

Por último, tras reiteradas críticas dirigidas hacia Alberto Fernández y Axel Kicillof, Picheto prometió el acompañamiento de “muchos dirigentes peronistas que no comparten la visión autoritaria de la Cámpora”.

Acuerdo energético

Los presidentes de Argentina y de Chile firmaron en Santa Fe un acuerdo sobre energía donde se destaca como prioritaria la integración energética bilateral y reitera el compromiso de seguir profundizándola.

En el documento los mandatario expresan su satisfacción por la reanudación de las exportaciones de gas natural argentino a Chile desde septiembre de 2018 y se comprometen a trabajar para continuar incrementando los envíos.

Además, los dos Jefes de Estado expresaron su mayor interés por la rehabilitación del oleoducto Trasandino que conecta la Región de Biobío con la provincia de Neuquén, en Argentina, con miras a reanudar en el corto plazo los envíos de petróleo argentino a Chile.

En el mismo acto, los presidentes Piñera y Macri firmaron un protocolo de cooperación en el manejo del fuego para el caso de incendios forestales de gran magnitud que permite el intercambio de información, el diseño de planes conjuntos de contingencia y el despliegue de personal y recursos técnicos y logísticos.