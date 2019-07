Lo que dejó la Cumbre, en la palabra de José Corral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pocas horas de terminada la reunión internacional, y con agenda abierta, el intendente dialogó en exclusiva con El Litoral. Hizo un balance de los alcances de la Cumbre de Presidente del Mercosur y, además, habló del futuro político de la ciudad.

El intendente inició la conversación admitiendo el cansancio, después de varios días de intensa agenda: “cuando se fueron los presidentes y terminó la Cumbre uno siente el alivio de la tarea cumplida y ahora empiezan las repercusiones y el balance pero es parte de la tarea”. Sin embargo, queda la satisfacción de haber posicionado a la ciudad a nivel político y turístico en las coberturas de la región y, por qué no, del mundo: “Jorge Faurie lo dijo en la cena con los cancilleres, recordó que yo le hacía una broma recurrente, “Jorge, moneda común, acuerdo con la Unión Europea (UE), cualquier cosa importante que pueda que ocurra en Santa Fe, bienvenido, porque queremos que Santa Fe sea una cumbre especial”, y, bueno, nada menos que el acuerdo con la UE que lleva nada menos que veinte años de negociación y que se concretó gracias al liderazgo de Macri y de Faurie que hicieron un gran trabajo estos meses porque cerrar un acuerdo de estas características, primero, requiere un momento oportuno y la UE está en un momento especial porque es un mundo con mucha incertidumbre y los bloques comerciales tensionados, China, Estados Unidos...pero además la UE estaba en un traspaso de autoridades oportuno para esta decisión y el presidente Macri asumió que había que concluir esa negociación y el ultimo tramo, personalmente, se involucró para lograr ese acuerdo”, expresó Corral.

“Así que es una cumbre muy especial, es una cumbre que está mirando el mundo porque es el principal acuerdo comercial para Mercosur, nunca tuvimos un acuerdo tan importante, de quinientos millones de habitantes como tiene Europa, pero también es el principal acuerdo comercial para Europa, el Mercosur tiene más de 200 millones de habitantes, y tampoco UE tiene un acuerdo comercial tan importante como con Sudamérica que además tenemos compatibilidad cultura, histórica y muchos vínculos así que es un momento realmente muy importante; recordemos que hace unos meses, también, cuando Bolsonaro ganó la elección en Brasil, se puso en duda la propia existencia del Mercosur. De hecho, nosotros sabíamos que la cumbre se iba a realizar en Santa Fe pero no sabíamos qué posición iba a tener Brasil y estos acontecimientos, el acuerdo con la EU y la actitud del Ministro de Economía de Brasil dieron por resultado, por el contrario, el fortalecimiento y una revitalización, como hacía años que no existía”, reflexionó.

Integrarse al mundo

El mandatario también se refirió a la importancia de relacionarse con el resto de las economías. En tal sentido, consideró que “no hay país en el mundo, sin excepción, que tenga bienestar, desarrollo y crecimiento que no esté vinculado con el mundo”. “Ante la pregunta “¿queremos estar aislados o queremos estar conectados?”, no hay duda que los países que tienen más vínculos tienen mejores resultados. Miremos América Latina: Chile tiene tratados de libre comercio prácticamente con el 90% del mundo, el Mercosur apenas tiene el 20 con este acuerdo con la UE, y, sin embargo es el país que más sostenidamente ha crecido, que ha exportado más...por supuesto que también importa, porque eso también es parte del bienestar, porque no podés pretender vender y que no te compren, ni viceversa; así que estamos muy seguros de que ese es el camino”, explicó, añadiendo que “por supuesto que hay una serie de sectores de la industria que hay que proteger, que hay que ver cómo los acompañamos en un proceso que, en este caso, tiene hasta quince años en algunos productos, después de la aprobación de los Parlamentos, o sea que -en realidad- hay todo un periodo de trabajo. Pero el desafío es, justamente, en qué sectores de la industria no somos competitivos, o si necesita ese aislamiento para poder sobrevivir eso “es pan para hoy, hambre para mañana”, no es una política de desarrollo sostenido en el largo plazo”.

Balance de la Cumbre

A continuación, José Corral anunció que el viernes se difundirán los guarismos que arrojó el movimiento turístico generado por la convención. “Vamos a hacer un balance el viernes, vamos a tomarnos unas horas para evaluar, hay algunos parámetros que ya se saben, de cuánto gasta una persona que pernocta cierta cantidad de días pero vamos a darlo con más precisión el viernes”, adelantó. “Lo que es seguro es que hay un beneficio muy claro, material, en términos de ingresos para la ciudad, y hay un intangible, que es anotar en el curriculum de la ciudad “fuimos sede de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en el momento en que se cerró el acuerdo con la UE”; o sea que, realmente, hay una cosa inmaterial de presencia de la ciudad, que estuvo en todos los medios de la región durante varias jornadas y en las vivencias de los decisores de la región, porque los presidentes hablaban de Santa Fe y probablemente algunos de ellos conocieron Santa Fe, además de sus equipos, y eso es un valor que nos queda, es un capital que la ciudad acumula”, reflexionó.

Santa Fe, ciudad de eventos

Corral destacó luego la importancia del posicionamiento de la capital provincial en la agenda del turismo de eventos. Al respecto, recordó que “la ciudad tuvo que hacer un largo recorrido para llegar a este punto: estamos disfrutando por estos días que la ciudad brilla, que la estación Belgrano nos sorprende, que vemos bien los espacios públicos, que quienes visitan Santa Fe dicen ver una ciudad linda, pujante, viva...pero, claro, hubo que recorrer o salir de la tragedia, porque recordemos que en 2003 esa misma estación estuvo con cientos de personas viviendo informalmente y en condiciones muy malas, con una alta vulnerabilidad y el lugar estaba abandonado, pero eso era un símbolo de una ciudad que estaba atravesada por la tragedia, la vulnerabilidad y además no tenía proyectos, no tenía rumbo, quien nos visitaba decía que era una ciudad”. “Los santafesinos hemos hecho un recorrido, primero nos permitió dejar atrás esa vulnerabilidad, esto que se habla de la resiliencia, una ciudad más preparada para las lluvias y las crecidas de los ríos; en segundo lugar, recuperar espacios como la estación Belgrano que de a poco fuimos recuperando y hoy es un verdadero centro de convenciones, que pasó esta prueba, el examen de que seis presidentes trabajan, y todos sus equipos, durante varios días y en las mejores condiciones. Yo creo que tenemos que evaluar lo que hemos hecho durante todos estos años y la estrategia de ser una ciudad turística, de reuniones, convenciones y eventos, fue una estrategia del sector público y el sector privado”, destacó. Además, rememoró que “en 2012 hicimos las primeras reuniones de lo que terminó siendo un libro, un plan estratégico de turismo de reuniones, y el punto uno era la estación Belgrano como centro de convenciones; porque para hacer convenciones hay que tener un lugar, y el lugar lo teníamos, solo que los andenes estaban todos rotos, había que recuperar la fachada, había que mejorar la infraestructura, dotarlo de colectividad porque cualquier evento te pide Wifi...bueno, esas cosas fuimos haciendo estos años y logramos este resultado que nos tiene que dar mucho orgullo y, sobre todo, proyectarlo hacia el futuro, porque este es uno de los ejes de desarrollo de la ciudad, seguramente, hacia el futuro”.

Mantenerse posicionados luego del cambio de gestión

En tanto, en vistas de la conclusión de su mandato, el Intendente expresó su tranquilidad, asegurando que “muchos de estos proyectos fueron construidos junto con la sociedad civil, con el sector privado, con las empresas, con las instituciones, que son también protagonistas”. “Por lo tanto - especuló- le van a exigir al próximo gobierno que esas lineas correctas de desarrollo de la ciudad se mantengan”. “Después, estará también en las futuras autoridades cuáles son sus miradas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus énfasis”, reconoció.

Sobre la importancia del turismo, condieró que “no solo nos mejora la autoestima, sino que es trabajo, es empleo”. “Yo veía, y los saludé de a uno, porque me da mucho orgullo realmente, los chicos que servían el catering, o los que trabajaron en planchar las cortinas, o poner los muebles, o la prestación de servicios de luz y sonido...todas empresas santafesinas”, reconoció. Y agregó: “Licitó Cancillería, ellos tenían la voluntad de darles trabajo a los santafesinos pero la verdad es que ganaron las licitaciones, así que esto, que también se construyó en el tiempo porque, probablemente, la empresa de luz y sonido – no lo sé, pero doy un ejemplo- ya prestó servicios en Tecnópolis o en Expocon, y varias de las empresas de Catering ya trabajaron para Mercociudades; es decir que hay una verdadera política que yo espero que se mantenga pero estoy seguro que el sector privado y las instituciones van a exigirlo y nosotros también vamos a ser parte de la vida política de la ciudad”. “ No yo personalmente, pero hay concejales y gente que va a trabajar de nuestro espacio también en la ciudad y por lo tanto va a tener su voz para que estas cosas se mantengan y, por el contrario, que la nueva gestión traiga nuevas ideas y nuevos proyectos”, adelantó.

Venezuela

El intendente de la capital provincial hizo alusión a la declaratoria conjunta del bloque comercial sudamericano sobre la posición frente al conflicto venezolano: “los hechos han demostrado que tenía razón Macri, porque la propia Bachelet, sospechada de tener prejuicios ideológicos, porque es una persona que viene de la izquierda, hace un informe con los miles de muertos en el marco de violación de los derechos humanos que hay en Venezuela, entonces ahí hay claramente dos modelos de país, dos modelos de inserción internacional, porque nosotros eramos amigos de Venezuela durante el kirchnerismo y de Irán y estábamos peleados hasta con Uruguay por el conflicto de las pasteras y otros conflictos comerciales por el Río Uruguay, ni hablar con Europa y Estados Unidos; pero también hay dos modos de ver las instituciones, Cristina Kirchner ha planteado que hay que ver la organización de la justicia, a nosotros nos parece que hay que defender esta justicia que los está juzgando y eso es lo que va a poner en juego”, manifestó. Y reflexionando -en paralelo- sobre los modelos políticos que se proponen en todo el mundo, aclaró que cree que “en el balance, cuando la ciudadanía se acerca a esa disyuntiva van a pesar otras cosas, no solo lo económico, porque hay cuestiones éticas, morales, que tienen que ver con las instituciones, en qué país queremos vivir”. “Que la situación económica no está bien lo reconoce el gobierno, que estamos haciendo tareas que van a traer frutos en el futuro también es cierto, que estamos mejorando el crónico déficit fiscal en el país, que hay superávit en la balanza comercial, que la inflación levemente está bajando, está bajando el Riesgo País...pero, bueno, hay una situación económica delicada y hay mucho por hacer pero yo estoy seguro que en el balance se va a terminar priorizando este camino de un país normal, de un país inserto en el mundo, con muchos vínculos y relaciones”, admitió también.

El sistema electoral

“Macri está convencido que este segundo periodo, resueltos algunos problemas estructurales, va a ser un periodo de cosechar frutos. Las cosas que duran no se consiguen de un día para otro”, dijo Corral a continuación, dando paso, directamente, al tema electoral. “Yo creo que la economía influyó en el ánimo de los que fueron a votar, especialmente en las PASO, el 28 de abril el dólar estaba a $ 47, hoy, doce semanas después, el dólar está a $ 43, se empezó a acomodar la economía el 29 de abril, al día siguiente de las PASO, formateó un poco porque generó esa sensación de que estaba polarizado entre Bonfatti y Perotti, eso es cierto, yo creo que algo influyó”.

“De todas maneras -continuó- las elecciones provinciales, y las locales, tienen su propia lógica, y hay que decir que la boleta única privilegia a las personas más conocidas, lo digo por la elección local, porque yo fui el más votado en las PASO para gobernador, sin embargo con una diferencia muy grande de Nicky Cantard, nuestro candidato a intendente, porque con la boleta única por categorías, en cada categoría como que empezás a votar de nuevo”. “Y ahí hay un fenómeno que tenemos que ver: los sistemas electorales, ninguno es neutro -añadió Corral-, siempre favorecen una cosa o la otra; Este sistema favorece a las personas conocidas, y miremos no solo a Emilio Jatón...Marcos Castelló, Susana Rueda, el caso de Amalia Granata...yo creo que por ahí hay un efecto que no tiene que ver solo con cierta discusión de verdes y celestes sino también con ser conocido, en una categoría en donde vos ya votaste senador, votaste intendente, votaste gobernador...y te toca diputado, y resulta que hay dos conocidos, el exgobernador Miguel Lifschitz y Amalia Granata, porque el resto no eran personas muy conocidas. Creo que habrá que discutir el sistema electoral y, si no, asumir los resultados”.

En su caso, reconoció que si bien ya era “conocido”, comenzó “de concejal con una elección en la que hay una sola categoría, por lo tanto no es tan distinto un sistema u otro, pero mi primera elección fue con boleta, no fue con boleta única; claro, los que estamos en gestión sí somos conocidos y también uno corre con cierta ventaja pero yo creo que los sistemas electorales tienen que prever también gobernabilidad, no solamente transparencia, que -por supuesto- tiene que haber transparencia, tal vez haya que discutirlo en algún momento porque se presentan estas cosas, yo estoy seguro que en el triunfo de Emilio Jatón hay mucho de conocimiento y de que la gente lo siente cercano, pero, claro, o votaba esa boleta sola sin estar asociado a un gobernador como en otro sistemas electorales que incluso te dan la opción, te preguntan querés votar boleta completa, querés votar por categoría, como por ejemplo lo hace la boleta única electoral”. “Puede ser una discusión para más adelante”, concluyó.