Podría marcharse a la Juventus El entrenador de Inter no cuenta con Icardi

El delantero argentino continúa con un futuro incierto, y es que su entrenador Antonio Conte no lo quiere en su equipo "Icardi está fuera de nuestro proyecto. Esta es la realidad. Lukaku me gusta pero hoy es jugador del Manchester. Le conozco muy bien de cuando estuve entrenando al Chelsea. No será fácil preparar estos amistosos sin delanteros pero el mercado está abierto", señaló el dt.

De esta manera el director técnico fue claro con respecto a Icardi y es por ello que el goleador del Inter y capitán en el último campeonato deberá buscar un club si quiere jugar.