Alberto Fernández llega a Santa Fe y firmará acta-acuerdo con Perotti

Lo adelantó a El Litoral el primer candidato a diputado nacional, Marcos Cleri. El actual legislador, junto a Alejandra Obeid, confió en que así como la unidad le permitió al PJ recuperar el poder en Santa Fe, lo mismo sucederá a nivel nacional.

El diputado nacional Marcos Cleri dio por descontado el apoyo del gobernador electo Omar Perotti a la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner. Y para reforzar la aseveración, adelantó que la próxima semana, el candidato a presidente estará en la provincia para compartir un acto junto al rafaelino. Cleri encabeza la lista de postulantes para ocupar bancas en la cámara de Diputados de la Nación por el frente justicialista Todos; lo secunda Alejandra Obeid. Ambos dialogaron con El Litoral, y confirmaron el acto público conjunto. Será entre jueves y viernes de la semana próxima. En la ocasión, Fernández y Perotti firmarán “un acta-acuerdo”, con una serie de compromisos y demandas desde Santa Fe que se deberán respetar si el peronismo gana la Nación. Uno de los puntos a incluir -según adelantó Cleri- es el pago de la deuda de coparticipación federal que la Nación mantiene con la provincia. María Eugenia Bielsa también participaría del evento.

- ¿Preferiría que Omar Perotti mostrase un aval más explícito a la fórmula presidencial?¿Lo va a tener ahora?

(Cleri) - Lo importante en política es que el que asume responsabilidades las asuma y las lleve con grandeza. Omar Perotti, gobernador electo, tiene la responsabilidad concedida por la ciudadanía de ser gobernador a partir del 10 de diciembre. Está llevando adelante el armado de su equipo. La semana que viene va a firmar un acta acuerdo con el candidato a presidente y los candidatos a diputados nacionales donde quedará plasmado que las acciones concretas que se realicen entre Nación y provincia, deberán ser para resolver los problemas de la gente. Todo a su tiempo. Me parece que hay demasiada ansiedad y eso no es bueno.

- Alberto Fernández dijo que Cristina dejó tres problemas irresueltos: déficit fiscal, cepo e inflación. ¿Coincide?

(Cleri) - Quedan muchos desafíos por resolver. Y la manera de poder hacerlo es, sobre todo en el caso de Santa Fe, a través de la armonía que se pueda generar entre la Nación y la provincia, que ya tiene un gobierno electo de signo justicialista. Lograr que Alberto y Cristina lleguen a la presidencia será clave para poder resolver esas tres cuestiones y otras. El trabajo, la producción y la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia de Santa Fe dentro de un proceso que acompañe estas variables serán fundamentales para poder crecer, crear trabajo y apoyar a la ciencia y la tecnología.

- ¿Todos los sectores lograron estar contenidos en la lista de candidatos a diputados nacionales del PJ?

(Obeid) - Esta lista es el resultado de un proceso que se viene llevando adelante desde febrero. Éramos muchos los que teníamos ganas de participar, de llevar nuestras propuestas, de competir en el buen sentido para lograr un lugar expectante y poder avanzar con nuestros proyectos... Y en ese sentido, reconozco la grandeza que tuvieron Leandro Busatto y Marcos Cleri al declinar sus aspiraciones (para la gobernación). Luego quedó un rompecabezas que se fue armando solo. Busato encabezó la lista de diputados provinciales, Marcos la nacional; y esta continuación del Frente Juntos que tenemos ahora en el frente Todos lo que hizo fue reflejar en una lista, la unidad en la diversidad. Todos provenimos de sectores diferentes, pero al margen de eso, entendimos que la unidad y la organización son importantes para poder lograr los objetivos que nos trazamos.

- No hay referentes en la lista de María Eugenia Bielsa. ¿Por qué?

(Cleri) - La construcción de la unidad se viene realizando desde 2015. Durante cuatro años tuvimos avances y pequeños retrocesos. En el comienzo de 2019, terminamos de consolidar un escenario de PASO con reglas claras y una propuesta a nivel provincial, que nos permitió obtener el acompañamiento de la ciudadanía. En todos y cada uno de los pasos se conversó con dirigentes de todos los sectores del PJ. En el momento del cierre de listas, estuvieron todos porque la continuidad del Frente Juntos a través del frente Todos es un camino que hicimos de manera común. Y el acompañamiento de los dos candidatos a gobernador que tuvo el PJ (Omar Perotti y María Eugenia Bielsa) está de manifiesto en cada una de las actividades que se van realizando. La semana que viene, con la visita de Alberto Fernández junto a Omar Perotti, se va a terminar de coronar un trabajo donde lo más importante es resolver los problemas de la gente.

- ¿No quedó relegado el sector de Bielsa en ese armado?

(Cleri) - El peronismo tiene a todos y cada uno de los compañeros respaldando esta lista. Ésta es la lista en la que todos y cada uno de los espacios están representados. Quedó demostrado en el plenario que se hizo en la ciudad de Santa Fe y en cada uno de los nombres que integran la nómina. Queda de manifiesto en los partidos, que son los mismos que conformaron el frente provincial; también en las políticas públicas que se promueven y, esencialmente, en la armonía que se quiere buscar entre gobierno nacional y provincia para que la gente esté bien.

- ¿Qué opina sobre la integración de peronistas a otros espacios como Pichetto, Urtubey, Rodríguez Saa?

(Cleri) - El peronismo en su conjunto está acompañando al frente Todos y alguna individualidad puede estar acompañando a un proyecto diferente. La gente quiere que hablemos de lo que vamos a hacer; no quiere leer sobre peleas. Hay que cambiar la pantalla. El intruso de la política le hace mal a la ciudadanía porque no se preocupa por resolver los problemas importantes.

- ¿Cuáles son esos problemas importantes?

(Cleri) - La gente con Cristina elegía qué comer; hoy no lo puede hacer. Hay que armonizar provincia y Nación, tener el boleto educativo gratuito, más inversión en ciencia y tecnología; en formación superior y universitaria. Hay que mejorar el sistema de becas y crear un Ministerio de Viviendas para que todos puedan tener su casa propia. Un ministerio que fije prioridades también de manera coordinada con el gobierno provincial. En 2007 se inauguraron las últimas viviendas financiadas de manera coordinada entre Nación y provincia; el presidente era Néstor Kirchner; el gobernador Jorge Obeid y el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Hay que revisar tarifas y ordenar la economía. Por eso, el voto a este espacio es el voto a la esperanza y para fortalecer la democracia. En las PASO hay que dar un mensaje contundente de que con este modelo económico no se quiere seguir y que otro camino es posible.

- Habla de armonización de provincia y Nación; puede pasar que a nivel nacional si no ganan, sean legisladores opositores y oficialismo en la provincia. ¿Cómo se ven en ese escenario?

(Cleri) - ¿Por qué la gente no habría de elegir la esperanza y el futuro..?

- ¿No puede pasar?

(Cleri) - Lo que escuchamos es muchísima angustia, desesperanza y enojo. Y para salir de todo eso hay un camino que es, en democracia, participar de las elecciones y elegir la fórmula presidencial que encabezan Alberto y Cristina.

- ¿Se ven en segunda vuelta?

(Cleri) - El pueblo lo va a decidir...

Provincia, transición y gabinete

Alejandra Obeid consideró que también en el ámbito provincial es necesario respetar los tiempos del futuro gobernador para el armado del próximo gabinete. “Omar es un hombre de la política que respeta acuerdos y espacios; que respeta cuadros técnicos y políticos. Y el gabinete que logre armar será el mejor. Su gestión también lo será. Omar diseñó un esquema para la campaña de abrirse, de convocar a todos, de no enfrentarse con nadie, y creo que ese mismo criterio será el que utilizará para armar el gabinete. Porque, además, es un hombre muy respetuoso de sus compromisos y promesas políticas. Creo que logrará un gabinete representativo de todos los sectores, pero sobre todo, deberá aglutinar a los hombres y mujeres más capaces, más preparados y más trabajadores para poder hacer una gestión impecable”, aseveró.

- ¿Cuál es la principal preocupación en la transición?

- La cuestión financiera creo que es el eje de todo esto porque de eso dependerá también lo que pueda hacer la próxima administración. Recuerden que cuando Jorge Obeid deja el gobierno, dice ‘dejo tantos millones en caja, tantas obras adjudicadas y licitadas’. Pero la gestión del socialismo en ese momento no confió, negó que fuesen así los números, ordenaron una auditoría externa que terminó corroborando los datos que se habían dado desde la gestión saliente. Tuvieron que reconocer que Jorge Obeid tenía razón. Me parece muy bien que ahora deba ser el socialismo quien deba rendir cuentas de las cosas que deja, en qué gastó el dinero en estos doce años y cuál es la situación financiera en la que entregan la provincia. Ésa tiene que ser una práctica o cuestión de estado; cómo se deja el estado cuando termina una gestión.

- Paradójicamente, el eje financiero es el que la gestión socialista exhibe como uno de los más sólidos. ¿Cree que no es así?

- Creo que no; creo que las obras públicas se financiaron a través de endeudamientos que tendremos que pagar entre todos, y que los servicios se siguen costeando a través de manotazos que se le están dando a los bolsillos de los usuarios y contribuyentes. Si no, no hubiéramos tenido los tarifazos que tuvimos. El gobierno siempre trasladó todos los aumentos a los usuarios.

- Obeid había recibido a Binner el día después de las elecciones. A un mes y medio de los comicios en Santa Fe, no hubo reunión aún entre gobernador saliente y electo. ¿Qué opina sobre ello?

-Demuestra la grandeza de las personas. Uno hace política con los valores que tiene en la vida cotidiana; luego los traslada a la actividad de cada uno. Es una cuestión de grandeza; es reconocer ‘yo llegué hasta acá y ahora le toca a otro porque así lo decidió la gente’.

