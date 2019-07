Leo Mayer quedó eliminado en el ATP 500 de Hamburgo

El argentino Leonardo Mayer quedó eliminado este lunes en la primera ronda del ATP 500 de tenis de Hamburgo, certamen alemán que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y otorga premios por 1.855.000 euros, al caer en el debut ante el joven local Rudolf Molleker por 7-6 (10-8) y 6-4.

El jugador correntino, ubicado en la posición 60 del ranking mundial ATP, cayó frente al juvenil germano Molleker, de apenas 18 años, situado en el puesto 153 del escalafón ecuménico y beneficiado con una invitación especial de parte de la organización.

