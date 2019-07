https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras las polémicas en la Copa América Brasil 2019 Duro contragolpe de Conmebol a la AFA: removió a "Chiqui" Tapia de su cargo en la FIFA

La Conmebol, a través de una reunión extraordinaria del Consejo de esa entidad, retiró hoy "la confianza" a Claudio Tapia, presidente de la AFA, para ejercer la representación interina ante la FIFA, según indica un comunicado emitido en su página oficial.

El máximo ente sudamericano del fútbol analizó este martes una nota enviada por "Chiqui" Tapia el pasado 3 de julio, tras la expulsión del astro Lionel Messi en el partido entre Argentina y Chile por el tercer puesto en la Copa América.

La Conmebol cuestionó las "reflexiones personales" de Tapia por "un conjunto de reclamos de diferente naturaleza" después del partido ante el combinado chileno.

La confederación que preside el paraguayo Alejandro Domínguez no solo retiró "con efecto inmediato" a Tapia la representación interina ante la FIFA: también convocó a elección del próximo representante y remitió "todos los antecedentes" para que el propio Tapia "presente los antecedentes en que basa la carta de fecha 3 de julio de 2019".

"Es muy raro, 825 partidos (jugados) y a Messi solo lo expulsaron dos veces; al mejor jugador del mundo", expresó Tapia en referencia a la tarjeta roja que el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar exhibió al goleador histórico del seleccionado argentino a los 36 minutos del primer tiempo.

"No hablo más, porque por hablar te dan dos años", dijo Tapia y se retiró de la zona mixta de periodistas, pero apoyó públicamente a Messi, quien enojado desde la derrota con Brasil por la no utilización del VAR, sostuvo que no quería "ser parte de la corrupción" de la Conmebol.

El comunicado

El Sr. Claudio Tapia remitió el 3 de julio pasado una nota para ser considerada por el Consejo de la CONMEBOL. En respuesta a ese requerimiento, se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo, cuyo único punto del Orden del Día fue analizar los términos de aquella nota y escuchar al Sr. Tapia sobre sus “reflexiones personales”.

Las reflexiones del Sr. Tapia cuestionan, a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Confederación Brasileña de Fútbol, a la Copa América y a las diversas competiciones organizadas por la CONMEBOL por un conjunto de reclamos de diferente naturaleza.

Que, el Señor Tapia, ejerce el cargo interino ante el Consejo de la FIFA habiendo sido nombrado por el Consejo de la CONMEBOL, y cuya función es representar los intereses de la CONMEBOL y de las asociaciones miembro que la conforman.

En consecuencia, ante la gravedad de las expresiones vertidas públicamente por el Sr. Tapia, considerando la investidura de su cargo y luego de haberlo escuchado en la presente reunión convocada a su requerimiento, en ejercicio de sus atribuciones estatutarias, el Consejo de la CONMEBOL ha resuelto:

1. RETIRAR con efecto inmediato, la confianza al Sr. Claudio Tapia para ejercer la representación interina de la CONMEBOL ante el Consejo de la FIFA.

2. CONVOCAR a elección del Representante de la CONMEBOL ante el Consejo de la FIFA conforme a los reglamentos aplicables.

3. REMITIR todos los antecedentes, inclusive el acta de la presente reunión a la comisión de Ética, para que el Señor Claudio Tapia presente los antecedentes en que basa la carta de fecha 3 de julio de 2019.