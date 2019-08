https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 31.07.2019

19:24

Irrumpieron en la pista central a modo de protesta

Los activistas echados de la Rural a rebencazos pidieron "disculpas" y afirman que no volverán

El referente de Acción Animal dijo que “si le erramos en el lugar, pedimos disculpas, pero no encontramos otra forma de que la gente pueda entender que estamos en un momento de crisis”. No obstante, agregó que quienes "pusieron en riesgo nuestra vida arriándonos como ganado" fueron personas que actuaron a título personal y "no representan al campo ni a la Sociedad Rural".

