Lunes 05.08.2019 - Última actualización - 12:20

10:45

En exclusiva con El Litoral Muerte y misterio en barrio Sur: la familia Espino rompe el silencio

“Nueve meses pasaron y seguimos en cero. Todavía no sabemos de qué murieron. Los investigadores no fueron capaces de encontrar una huella, ni siquiera un pelo encontraron. ¿Quién hizo esto entonces, el hombre invisible?”.



La irónica pregunta es planteada por Mario y Susana Espino, los hermanos de Rafael (62); el hombre que aquella noche del 24 de octubre de 2018 fue encontrado muerto junto a su esposa Mónica Rampazzo (60) en el interior de su casa en calle Francia 1100, donde además agonizaba el hijo de ambos Rodrigo-, quien falleció días después.

Desde entonces estos hermanos navegan en un mar de oscuridades. Y por primera vez decidieron compartir su dolor y sus dudas con El Litoral.

Burlas en la cara

“Pasados estos 9 meses lo que puedo decir es que la Justicia no es justa en Argentina. Es lamentable porque se burlan en nuestra cara diciendo cosas que no tienen sentido, como al alegar que esto fue una muerte súbita al unísono por causas indeterminadas”, abre su relato Susana.



“En conversaciones privadas aceptan que los mataron, pero después nadie nos sabe decir cómo fue que los mataron. El forense que los tuvo en sus manos no sabe de qué se murieron. Pedimos otra autopsia y no la hicieron.



Entonces uno piensa hasta dónde podemos aguantar. Hasta cuánto una familia tiene que soportar el no poder hacer siquiera el duelo. Porque hasta que no se sepa la verdad, no podremos hacerlo. Todos necesitamos una respuesta. Y no podemos esperar 10 años.

“Van a ir por más”



“Lo terrorífico de todo esto es que ya mataron a tres personas. Y cuando se les termine la plata que se llevaron van a ir por más. Sabemos que están filmados, pero siempre nos dicen ‘no hay pruebas’, acotó Susana.



“Se sabe que un hombre pidió permiso para guardar la camioneta en un garaje. Es ahí donde la chocan.



La fiscal nos dice que no faltaban las llaves, pero sabemos que faltó un juego de llaves completo con sus alarmas incluidas. Ella negó todo desde el primer día. Negó el cuchillo, negó la piedra que después en la foto sale”.

Robo de dólares y confesión



En cuanto a la hipótesis del robo de una cuantiosa suma de dinero desde la casa del matrimonio Espino, Mario opinó que “sabemos que desde la casa de mi hermano se llevaron unos 170 mil dólares. Ese dinero era de la venta de otra casa que tenía mi hermano. No sé por qué estaba ese dinero en la casa.



“El caso está caratulado como muerte súbita al unísono por causas indeterminadas. Pero cuando la PDI me devuelve las llaves de la casa, que fue al viernes siguiente del hallazgo de los cuerpos, el que estaba a cargo de la investigación me confesó que ellos estaban investigando el caso como ‘homicidio seguido de robo’. Sin embargo la fiscal nunca cambió la carátula.



Tanto la fiscal del caso como el fiscal regional nos dicen ‘si ustedes tienen pruebas aportenlas’. La verdad que esa posición nos desconcierta porque se supone que son ellos los que tienen que conseguir las pruebas”, reflexionaron los hermanos.



Cualquier persona se da cuenta que esto fue un crimen, que lo que está en la pared es sangre. Sin embargo ellos no me saben decir con quien era compatible la sangre de la pared. Eso es porque nadie levantó pruebas de allí.

Conservar la esperanza



Por último Susana señaló que, pese a todo, aun conserva la fe. “Tengo la esperanza de que habiendo plata de por medio alguien, con algún tipo de interés, se quiebre y brinde algún dato.



“Queremos justicia y que nos digan lo que realmente pasó. Que dejen de inventar una novela, como un pacto de suicidio por envenenamiento como nos dijo la fiscal en un primer momento. Los análisis dieron todos negativo. De cianuro, arsénico, veneno para ratas, etc. Entonces ¿qué tomaron?, nitroglicerina, se sacudieron y explotaron”, cerró con ironía Mario.

Sin huellas y sin rastros



Por su parte Mario apuntó a los peritajes.



“ Todos los estudios que se hicieron, en teoría, dieron negativo. Y digo ‘en teoría’ porque yo tengo mis dudas. Tanto como el informe preliminar de autopsia que decía que los cuerpos no tenían ningún tipo de agresión física, excoriaciones, contusiones y/o heridas corto punzantes.



Resulta que ahora otra vez se van a hacer los exámenes en Buenos Aires. Después de 9 meses vamos a comenzar de nuevo . Ahora yo me pregunto. ¿Si los estudios dan negativo a cualquier tipo de envenenamiento de qué color se va a pintar el forense para explicarme de qué se murieron?.”



“Lo que yo ví no es lo que me dicen. Entonces el signo de pregunta sigue. No hay respuestas. Solo nos dicen evasivas. Nueve meses pasaron desde que secuestraron la camioneta y todavía no hay un resultado sobre los estudios de ese vehículo. No hay una huella, un cabello, nada... ¿Eran ‘cirujanos’ que estaban con guantes de quirófano?. Porque para no dejar una huella en ningún lado, fueron más que profesionales”, especuló.

Refuerzos a la causa

La causa por la muerte del matrimonio Espino y su hijo ha sido reforzada con cinco medidas.

* El ingreso de personal de Investigaciones de la compañía T.O.E.



* La gestión de una recompensa para quien aporte datos.



* Además de la fiscal Ana Laura Gioria, se sumó a los trabajos el fiscal Andrés Marchi.



* Especialistas de Criminalistica, van a estudios complementarios a los ya realizados.



* Se recurrió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que realicen estudios toxicológicos y análisis clínicos.



Boca cerrada



En las últimas horas el abogado Romeo Díaz Duarte, aseguró que quien manejó la Renault Duster está filmado e identificado.

* “A las 24 horas de haber aparecido la camioneta ya teníamos identificada a esa persona. Pero no lo dijimos para preservar la investigación. Tampoco se podía detener al sospechoso porque no había delito para imputarle (aun no está probado el robo ni se sabe de qué murieron los esposos, entre otras incógnitas)

Seguramente ese individuo ahora ya tomó sus recaudos para no ser sorprendido. A veces es mejor cerrar la boca”, opinó una alta fuente vinculada a la pesquisa.