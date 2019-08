La víctima del "Tata" Baldomir publicó una carta en redes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El viernes la justicia dictaminó que a Carlos “Tata” Baldomir le corresponderá cumplir 18 años de prisión, tras hallarlo culpable de abuso sexual hacia su propia hija. Este lunes, la hija y víctima del exboxeador publicó un mensaje en su perfil personal de Instagram, en el que relató su experiencia y agradeció el acompañamiento que recibió durante el proceso judicial.

Sus abogados y su propia madre fueron los encargados de conversar con los medios durante todo el proceso judicial. Ahora, L. Baldomir manifestó a través de su perfil personal de Instagram un relato de su experiencia y agradeció el acompañamiento que recibió durante el proceso judicial.

"Después de 2 años y 8 meses, llegó el día de la sentencia, el gran día diría yo, en el cual lo condenan a 18 años de prisión. ¿Qué siento? Alivio, más fuerzas, más ganas de seguir mi vida. No, esto no es algo que se festeja, porque no es lindo, esto no me da felicidad, pero sí tranquilidad de que gracias a mi valentía pude hablar, ¿quién iba a creer que yo me podría enfrentar a una persona como él? Al campeón mundial de boxeo.

Pero como dijo mi abogado, "campeón" empieza con la letra C de culpable". "Escribo para que todas aquellas personas que se callaron, y se siguen callando no lo hagan más. No se callen. No es un camino fácil, pero tampoco es imposible. Este mensaje va también para todas las madres y padres, estén atentos a cada cambio de sus hijos así sea mínimo, muchas veces gritamos en voz baja".

"A mi me queda toda una vida por delante, tengo 17 años. Pero hoy empieza mi vida, hoy soy libre, hoy me siento segura. No voy a decir que me siento completa porque así como logré que se haga justicia, en este camino perdí personas muy importantes para mi, no las culpo, cada uno sabe lo que hace y por qué. Yo sé que Dios les va a mostrar a cada persona que me quiso tumbar lo que es pasar por esto, yo creo en la justicia divina y sé que está demostrado. Y agradezco que así sea".

Foto: Captura de pantalla

"Esto también lo hice pensando en otros niños que me rodean, o me rodeaban. No es justo que ellos tengan que pasar por algo así por una persona enferma que por algo está donde está. Por último me queda agradecer a cada persona que estuvo en este largo camino. Mi familia, amigos, compañeros, a personas que apenas me conocían. Gracias por estar. Su apoyo y compañía fue y será muy importante para mí siempre".