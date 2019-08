https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por decisión de Facebook Whatsapp e Instagram podrían cambiar de nombre

De acuerdo a la información que trasciende desde Estados Unidos, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, tomaría la decisión de cambiarle el nombre a Whatsapp e Instagram, aplicaciones que también son propiedad suya.

De esta manera, la idea sería dejar en claro que Facebook es dueño de ambas aplicaciones, que se pasarían a llamar "Instagram from (de) Facebook" y "Whatsapp from (de) Facebook".

Según cuenta "The Information", parece ser que Mark Zuckerberg no cree que Facebook esté recibiendo el reconocimiento pertinente como empresa propietaria de la aplicación de mensajería y de la red social. Por otra parte, el hecho de no compartir el nombre ha ayudado a que las dos aplicaciones se hayan mantenido al margen de los últimos escándalos en los que se ha visto envuelto Facebook.