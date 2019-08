Inglaterra, rival de Los Pumas en el Grupo C, confirmó el plantel para el Mundial

El centro Ben Teo se quedó fuera de la lista de Inglaterra, rival de Los Pumas en el Grupo C del Mundial de rugby, mientras que el seleccionador, Eddie Jones, convocó sorpresivamente a Ruaridh McConnochie para la cita de Japón, anunció hoy la Federación Inglesa.



Jones privilegió al centro del Northampton Piers Francis, que solo ha jugado cinco encuentros, por delante de Teo, implicado en una pelea con Mike Brown, que tampoco figuró en la lista, durante una concentración en Italia en julio.



El seleccionador contó con el ala de Bath y exespecialista de rugby 7 McConnochie, de 27 años. El jugador se colgó la medalla de plata en los JJOO de Rio-2016 con Gran Bretaña pero nunca había sido llamado para el XV de la Rosa.

