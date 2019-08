Aseguran que el cura chileno acusado de abuso sexual ya no está en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del sacerdote Nelson Pérez Jerez. Lo acusan de abusar alcoholizado de un joven en un colegio de Buenos Aires. Estuvo en la parroquia Nuestra Señora del Tránsito y dicen que ya se fue.

Redacción El Litoral | area@ellitoral.com

Un sacerdote católico chileno acusado de abuso sexual de un joven en Buenos Aires estuvo el jueves en la ciudad pero desmienten que haya sido trasladado a Santa Fe. Se trata del cura Nelson Pérez Jerez, que pertenece a la congregación católica Siervos de la Caridad, cuya sede en Santa Fe es la parroquia Nuestra Señora del Tránsito, donde además funciona el hogar de ancianos Don Guanella, en avenida Blas Parera 7281.

Allí estuvo el jueves pasado el sacerdote Pérez Jerez, quien participó de la fiesta patronal de dicha parroquia. Pero luego se fue de la ciudad. Al menos eso es lo que dijeron este lunes desde la secretaría parroquial de la Iglesia del Tránsito.

Esta versión va en contra de la información que llega desde Buenos Aires, donde aseguran que el cura habría sido trasladado a Santa Fe. Lo cierto es que hoy su ubicación era incierta. Y al requerir un contacto para dar con su paradero, desde la Iglesia del Tránsito respondieron que no lo tienen.

Acusado



Nelson Pérez Jerez está acusado de abuso sexual contra un alumno de 17 años del colegio San José, de Liniers (Buenos Aires) el sábado 13 de julio, cuando la víctima junto a sus compañeros preparaban empanadas en la cocina de la institución en el marco de una campaña solidaria. Según consta en la denuncia, el cura manoseó en reiteradas oportunidades al denunciante, frente a la mirada del resto de sus compañeros y de otro párroco.

Pérez Jerez “bajó de su habitación en un estado alcohólico bastante intenso y comenzó a hacer chistes a los chicos del grupo, de los cuales tres eran chicas mayores, un chico mayor, seis chicos menores y yo”, detalló la víctima a Crónica. “A las chicas les dijo en ‘broma’ que iban al grupo misionero para estar conmigo y verme porque soy un pibe lindo. Después toqueteaba a los chicos (el pelo, los hombros) y constantemente se acercaba a mí y me hablaba”, continuó el chico.

La situación puso incómodos a todos los presentes, quienes lo invitaron a retirarse, le pidieron que se fuera a dormir. “Riéndose se acercó y me agarró fuertemente del culo. Mis compañeros del grupo lo vieron y se acercaron, pero en el medio de esa situación, volvió a pasar y me agarró nuevamente el culo... Yo estaba muy nervioso y me quería ir, porque me sentía muy mal, pero no podía porque estaba con los chicos y necesitábamos terminar de cocinar”, detalló al canal de noticias el joven que es coordinador del grupo misionero.

Denunciado



La angustia de la víctima llevó a sus compañeros a comentarles lo sucedido a las autoridades escolares, pero la respuesta que recibieron fue que “habrá entendido mal”. Entonces el menor se lo comentó a sus padres, quienes realizaron una denuncia policial, lo que derivó en una actuación del Ministerio Público Fiscal. Luego se realizó una marcha en el frente del colegio.

Hoy acompañamos la lucha de les pibis del San José de Liniers, que denuncian a las autoridades del colegio por encubrir a un cura pedófilo trasladado de Chile x abusos. Ese mismo cura les daba ESI.



SIEMPRE CON LA JUVENTUD QUE LUCHA CONTRA EL OSCURANTISMO pic.twitter.com/zZK73oZaRk — La hija del fletero (@_natustus) 16 de agosto de 2019

Fue en medio de este escándalo que el cura Pérez Jerez arribó en estos días a la ciudad de Santa Fe. Se dijo que habría sido trasladado a la parroquia del Tránsito. Pero desde dicha institución lo desmintieron, aunque admitieron que participó el jueves de una celebración parroquial.

“No pesa orden de detención aún”, según sostienen desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación en una publicación de Clarín. Agregan que la jueza Vanesa Peluffo del Juzgado Criminal y Correccional N° 63 dictó una prohibición de acercamiento respecto de niños, niñas y adolescentes. Se notificó de esta prohibición al Arzobispado de Buenos Aires, al colegio San José y a la obra donde el hombre estaría alojado en Santa Fe. Además se pidió a Chile, a través de Interpol, que informe los antecedentes.

¿Reincidente?

Esto último es debido a que contaría con antecedentes en Chile, donde se lo acusa de otro presunto abuso sexual contra un menor del Hogar San Ricardo, una fundación que trabajaba con chicos discapacitados ubicado en la Batuco, unos 30 kilómetros al norte de Santiago. También se lo investiga por irregularidades en actas de defunción de algunos menores.



“En virtud de la gravedad de los antecedentes, la congregación de los Siervos de la Caridad ha activado todos los protocolos correspondientes. El director del Hogar San Ricardo, Padre Jorge Poblete, ha denunciado los hechos que se le han informado a la Fiscalía. Además, se dará inicio a investigaciones previas canónicas en los casos que corresponda”, informó el Hogar chileno en un comunicado emitido a principios de este mes.



“Lo van trasladando para que siga arruinando vidas”, opinó una madre de alumnos del colegio de Liniers, que pidió a Clarín no difundir su nombre. “Sabemos que la congregación tiene la Obra Don Guanella en Santa Fe. Suponemos que esta persona, así como la trasladaron de la misma congregación chilena a nuestro colegio, ahora lo habrán enviado a Santa Fe‘, finalizó. Pero el Hogar Don Guanella y la parroquia Del Tránsito lo desmienten.