"Ganar la medalla de bronce ante Brasil fue algo increíble"

Lo afirmó la armadora santafesina Victoria Mayer. A la jugadora del Club Regatas todavía le dura la felicidad por el logro obtenido en los Panamericanos de Perú.

“Vengo a Regatas desde que nací junto a toda mi familia. El verde y oro me corre por la sangre”. Sentido de pertenencia. Eso reflejan las palabras de Victoria Mayer, la joven jugadora del Club Regatas de la capital provincial que viene de ser una de Las Panteras que en Perú se quedaron con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos.

“Estoy realmente muy contenta. Un Juego Panamericano para cualquier deportista es algo muy importante, y vivirlo de esta manera, haciendo historia con Las Panteras al obtener la medalla de bronce, es realmente un orgullo”, comenzó diciendo a El Litoral y C&D Litoral la armadora argentina.

“Fue mi primer torneo de importancia con la selección mayor y me sentí muy cómoda con todo el equipo, algo que motiva a seguir entrenando y mejorando. A mis compañeras hasta no hace mucho tiempo atrás las miraba por televisión. Pero desde el primer momento, adentro de la cancha, siempre me apoyaron, y se notaba que estábamos todas unidas persiguiendo un mismo objetivo”, agregó Vicky.

El rival de siempre

Haciendo un pequeño balance de lo que fue la competencia en Lima, Mayer afirmó: “Todos los partidos son un desafío aparte, pero los clásicos con Brasil tienen un gustito siempre especial. No obstante, todos los encuentros que disputamos en Perú fueron muy importantes. Se nos complicó con Puerto Rico y no pudimos llegar a la final, pero no nos desconcentramos. De esta manera, buscamos y conseguimos el bronce. Y haber ganada una medalla y ante Brasil, fue increíble”.

Al finalizar el torneo, Mayer fue elegida como la mejora armadora. Respecto a esto, una de Las Panteras más jóvenes comentó: “No me esperaba haber salido la mejor armadora del Panamericano. Pero sin dudas es algo que motiva para seguir creciendo y entrenando de manera dura para continuar logrando objetivos”.