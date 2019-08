Francia y Brasil se cruzan por los incendios en el Amazonas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se unió a la protesta internacional por los incendios forestales en la selva amazónica el jueves, calificándolos de “crisis internacional”.

“Nuestra casa está en llamas. Literalmente”, tuiteó Macron el jueves. “Amazonas, los pulmones de nuestro planeta que producen el 20% de nuestro oxígeno, está ardiendo. Esta es una crisis internacional”.

“Miembros del G7 se reúnen en dos días para discutir esta emergencia”, dijo también antes de agregar el hashtag #ActForTheAmazon”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió en Twitter: “Lamento que el presidente Macron busque instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y otros países amazónicos para obtener ganancias políticas personales. El tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonía (atractivo incluso para fotos falsas) no hace nada para resolver el problema”.

“El gobierno brasileño permanece abierto al diálogo, basado en datos objetivos y respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los temas amazónicos se discutan en el G7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista equivocada en el siglo XXI”, dijo Bolsonaro.

