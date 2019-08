https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ser papá de perritos no es fácil y uno está expuesto muchas veces a cometer errores sin siquiera saber que es un error.

Mascotas Seis errores comunes que atentan contra la salud de tu perro

Este es el listado de los principales errores cometidos por los humanos y lo más importante, cómo evitarlos.

1 - Darle comida de humano

Muchos padres de perros se acostumbran a mezclar la comida de sus mascotas, con la que ellos mismos comen en casa. Alimentos con chocolate, frutas y tomate por ejemplo, además de ser uno de los factores que más contribuyen con la obesidad en los perros, son alimentos tóxicos o difíciles de digerir por los perritos y pueden hacer que se ahogue. Incluso cuando el perrito ponga cara triste, hay que resistir. Es lo mejor para su salud.

2 - No cumplir con la cantidad de comida recomendada

La comida de perro es un alimento completo, que cumple con todas las necesidades nutritivas del animal. Esa comida es la forma más fácil y práctica de alimentar a un perrito. Simplemente hay que darle la cantidad ideal que el animal necesita diariamente. La información sobre la comida se encuentra en la etiqueta de cada bolsa. De igual forma, siempre se recomienda consultar a un veterinario antes de decidir cuál será la comida y la cantidad que le darás a tu perro. Además de aclarar dudas y garantizar el mejor alimento, la recomendación del veterinario tomará en cuenta los detalles como la edad del animal y condiciones que son afectadas por la alimentación.

3 - Cepillar los dientes de tu perrito

Encuestas muestran que más del 80% de los perros mayores a 6 años presentan problemas periodontales. Eso ocurre porque muchas personas no incluyen el cepillado de dientes en la rutina de higiene de sus mascotas. Lo ideal, según Alessandra Amieiro, es que el cepillado de dientes sea hecho diariamente y con productos específicos para perros.

4 - Omitir algunas vacunas

Algunos papás y mamás de perros se enfocan solo en las vacunas cuando aún son cachorros y omiten algunas a medida que el perro va creciendo. Es importante seguir al pie de la letra el protocolo de vacunas y principalmente, las orientaciones del veterinario con relación al periodo de vacunación. Si el profesional, por ejemplo, sugiere que el perrito no puede compartir espacio con otros perros por un tiempo, se recomienda confiar en su consejo. Eso garantiza el desarrollo saludable del perro.

5 - Medicar al perro en casa

Esta es, sin duda alguna, una actividad que nunca debe ser practicada. Eso por qué algunos medicamentos especiales para perros pueden ser tóxicos para algunas razas y la dosis incorrecta puede llevar a la muerte. Se aconseja mantenerse lejos de los remedios caseros y no intentar hacer una consulta en google. Cuando el perro se sienta mal, hay que llevarlo inmediatamente a un veterinario. Él sabrá identificar el motivo del malestar y también decidir cuál es el mejor procedimiento para cuidar la salud del perrito.

6 - Mi perro siempre está suelto por la casa, por eso no paseo con él

Este es otro error que muchos padres de perro cometen. Muchos piensan que por el hecho de que el perro esté suelto en la casa, tener un patio para explorar o tener a alguien con otro perro para jugar son suficientes y que el paseo no es tan necesario. No es así. Los perros deben gastar energía, sentir olores diferentes y conocer otros espacios que no sean el ambiente de la casa. No podemos olvidar que los ancestros de los perros vivían libres, podían caminar, correr y cazaban para comer. El paseo es importante para dejar al perrito feliz, más calmado y sociable con otras personas. Además de esto, reduce la ansiedad del animal, esto ayuda a mejorar diversos problemas de comportamiento, como el hábito de destruir objetos y ladrar en exceso.

