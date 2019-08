Macron llamó a una "movilización de todas las potencias" contra los incendios en el Amazonas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó este sábado a una "movilización de todas las potencias" para ayudar a sofocar los incendios que asolan la Amazonía.

"Debemos responder al llamado de los bosques (…), de la Amazonía, nuestro bien común (…) y por lo tanto vamos a actuar", declaró el jefe de Estado, en un discurso al inicio de la cumbre del G7 en Biarritz (suroeste de Francia).

Macron añadió que se quiere invertir también en la reforestación y para permitir a sus pueblos autóctonos y a las ONG desarrollar actividades adecuadas para "preservar ese tesoro de la biodiversidad".

Esos incendios se han colado en el último momento en la agenda de la reunión, que junta hasta el lunes a los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón, después de que señalara este jueves que suponen "una crisis internacional".

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet's oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big