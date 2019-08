Cuota Hilton de búfalos, un negocio que todavía pasa desapercibido

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.08.2019

13:08

Hace 9 años Argentina dispone de 200 toneladas de esta especie, pero nunca la cumplió. Los frigoríficos “no lo tienen en el radar y no ofrecen esta carne en los mercados”, explicó la productora Marina Born.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Los criadores de búfalos argentinos cuentan desde 2010 con una opción muy atractiva para su negocio: un cupo de 200 toneladas dentro de la Cuota Hilton que Europa le otorga cada año año país. Sin embargo no se la utiliza, resignando un interesante mercado para un producto con grandes virtudes en un mundo con creciente demanda de alimentos naturales.

“Lo que pasa es que como país aún no hemos desarrollado las industrias alrededor de ese animal”, indicó a Campolitoral Marina Born, directora de Caldenes Agropecuaria SA., firma que la semana pasada despachó su primera jaula de búfalos para cortes Hilton desde un campo en el norte de Corrientes.

La adopción de la especie obedeció a los malos resultados que lograban con la ganadería bovina en un campo con 90% de bañados lindero a los Esteros del Iberá. Con las raza Braford no podían superar el 70% de terneros logrados, mientras con los búfalos ese índice llegó al 85% con animales que se destetan con 250 kilos en muy poco tiempo.

Pese a que el mercado viene creciendo con ferias para comercializar animales en pie -tanto para invernada como para faena- en las provincias del NEA y productos cada vez más habituales en las góndolas de los supermercados, Born señaló que “toda la parte de comercialización fue y sigue siendo un desafío, porque no todos los frigoríficos entienden mucho este producto; pero algunos vanguardistas están empezando a faenar búfalos no solo para mercado local sino también a exportación”.

“Mucho se vende en el mercado interno; inclusive con hamburguesas terminadas”, afirmó, especialmente en el norte del país. Pero aún queda mucho camino por recorrer, ya que además de la carne el búfalo produce leche muy demandada por industrias que requieren altos niveles de grasa y sin embargo la lechería es la arista menos desarrollada en Argentina. Incluso el cuero es muy versátil, ya que puede utilizarse tanto para la industria automotriz como para muebles por la mayor rusticidad que tiene frente al bovino.

“Estamos muy contentos, vemos una luz al final del túnel”, se entusiasmó la empresaria por la posibilidad de producir Cuota Hilton, haciendo rentable el campo y produciendo proteínas de carne roja a un bajo costo. Sin embargo alertó: “lo que hay que lograr es cumplirla”.

Sobre el negocio, dijo que el búfalo gordo para cuota Hilton se paga al mismo precio que la vaca con mismo destino. “Y si no (el valor de la hacienda en pie que no califique para ese cupo) es un 15/20% menos que el precio del vacuno; se vende un poco más bajo pero los costos son mucho más bajos, entonces lo que hay que ver es el margen y la cantidad que se puede producir en el campo”.

Para tener una idea de lo ventajoso que puede ser el búfalo, Born destacó que sólo se alimenta de pasto natural -no requiere suplementación- y casi no demanda gastos sanitarios, ya que no sufre los problemas de infecciones y garrapatas que padecían los bovinos. “Prácticamente no gastamos nada, es la vacuna antiaftosa, los piojos y pará de contar”, detalló.

La hostilidad del ambiente hacía que con los vacunos los destetes fueran muy complicados, con no más 120 kilos porque requería hacerlo rápido y obligaba a suplementar los terneros. “Era todo una logística y un costo que con el búfalo tenemos; cero costo y más kilos”, remarcó. Razones para afirmar que el negocio “es muy rentable”, aunque también sumó que “la vaca dura 20 años tanto para carne como para leche”.

Born afirmó que el cupo dentro de la Cuota Hilton, disponible hace 9 años, “nunca se cumplió”. Según su apreciación porque los frigoríficos “no lo tienen en el radar y no ofrecen esta carne en los mercados”. A pesar de que puede llegar a pagarse más que la carne bovina en algunos mercados. Por ejemplo citó el caso de la gran comunidad hindú existente en el Reino Unido que por cuestiones religiosas con consumen carne bovina y podría ser un excelente target para el producto.