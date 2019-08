https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.08.2019 - Última actualización - 20:31

20:23

El informe de la Junta Médica asegura que padece trastornos psiquiátricos.

Por la muerte de Francisco Sueldo Realizaron pericias psicológicas a Francisco Lascurain El informe de la Junta Médica asegura que padece trastornos psiquiátricos. El informe de la Junta Médica asegura que padece trastornos psiquiátricos.

En la noche del 13 de mayo de 2019, Lascurain conducía a exceso de velocidad por Ángel Casanello al 2200, donde chocó por detrás al auto de la familia Sueldo; Francisco viajaba en el asiento trasero y no resistió el impacto. Desde entonces, Lascurain se encuentra detenido. Ahora, una junta médica le realizó una pericia psicológica para determinar si es imputable.

“Lo que se conoció en estos días fue la pericia médica, que tiene unos trastornos, tiene un tipo de demencia que no está en espacio de acordarse algunas cosas”, comentó a El Litoral Walter Sueldo, papá de Francisco. En tal sentido, manifestó que “era sabido”: “nosotros desde el primer momento supimos que iban a ir por ese lado”, admitió. “Yo creo en la junta médica porque hay facultativos que lo evaluaron, solamente que él sabe cómo evadirlos, cómo contestar, entonces si dice que no se acuerda, “ya tiene un trastorno””, lamentó.

Además, Walter Sueldo aclaró que Lascurain “no está declarado como inimputable”. “Él tiene lagunas, cosas que se acuerda y que no, que eso hace que no comprenda lo que hizo, porque, supuestamente, él se enteró de la muerte de Francisco después, estando preso”, explicó. Sueldo reconoció, en tanto, que “hay asentados antecedentes psiquiátricos y un par de descompensaciones que ha tenido”, así como “que ha sufrido desde 2014 en adelante, ha tenido varios episodios de brotes psicóticos, hay asentado también del día 9 de mayo un arresto por parte de la familia, hay indicios, pero hay muchas cosas que todavía no cierran”.

Finalmente, Walter Sueldo aseguró que tratarán “por todos los medios” ver si se puede llevar a juicio a Lascurain, aunque admitió que “está muy difícil”. “Si es inimputable veremos qué se hace con esta persona, porque vimos que desde 2014 hasta ahora no se pudo hacer nada, la familia, teniendo los medios -porque tienen contactos como para llevarlo a un instituto hasta que tenga tratamiento- no tenía tratamiento”, concluyó.