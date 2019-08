https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 29.08.2019 - Última actualización - 15:45

15:44

Tras el veredicto

La madre de la víctima de Fabbro: "No hay alegría, sólo tranquilidad para mi hija"

La mujer expresó que con la condena a 14 años dictada contra el ex jugador "se hizo Justicia".

Foto: Garelli Analía / Télam



Foto: Garelli Analía / Télam

