Colón quiere seguir en "los cuatro frentes"

Miércoles 04.09.2019

11:41

El equipo de Pablo Bonaveri —con Célis, Pierotti y Sandoval— busca dar vuelta la serie ante Sportivo Las Parejas. Si pasa, jugará por la Copa ante Central Córdoba de Rosario.

El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, no se cansa de repetir que “estamos en cuatro frentes y no nos queremos bajar de ninguno hasta el final”. Y hace referencia, claro está, a la Superliga, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y la Copa Santa Fe. Casualmente, esta noche y desde las 21, intentará ganarle al Sportivo Las Parejas para volver a llegar a la final del certamen provincial de clubes. En el juego de ida, el “Lobo” le ganó 2 a 1 al once sabalerito de Pablo Bonaveri. Si gana por un gol, habrá penales; si lo hace por más de un gol, clasifica Colón a la final donde espera Central Córdoba de Rosario.



Como lo hizo durante todo el torneo, el dueño de casa lo afrontará con su entrenador y los jugadores del plantel de reserva de la AFA. Aunque esta vez, por pedido especial de Pablo Lavallén, bajará el colombiano Guillermo Célis, volante central que ya está totalmente recuperado de una neumonía y la idea es que pueda tener minutos de fútbol.



El posible once para esta noche, a las 21 y en el Cementerio de los Elefantes, será con: el “Facha” Fabricio Hass al arco (el golero tiene 21 años y no le hicieron contrato); en el fondo: Meza, Garcés, Espíndola y Quiroz; en el mediocampo, Pierotti (golazo y figura contra Sol de Mayo), Celis y Moschión; Ruiz Díaz, Farioli y Tomás Sandoval.



En cuanto al once de Sportivo Las Parejas, la idea de Leo Fernández era poner “lo mejor posible”, a pesar que un par de jugadores titulares terminaron golpeados el sábado, cuando se produjo el debut del Federal “A” en el 0 a 0 contra Sportivo Las Parejas. Además, el domingo deben viajar a Concepción del Uruguay por la fecha 2 del ascenso regional.



Hay que recordar que en el partido de ida ganó Sportivo Las Parejas por 2 a 1, siendo por entonces Gustavo Raggio el entrenador del “Lobo”. Fue el mismo ex jugador de Unión quien recomendó a Leo Fernández, cuando le surgió la chance de acompañar al “Tolo” Américo Rubén Gallego a la Selección de Panamá.



Los sabaleros de Pablo Bonaveri deberán ganar por un gol para ir a la tanda de los penales. Si lo hacen por más de un gol, estarán directamente en la final de la Copa Santa Fe frente a Central Córdoba de Rosario que eliminó —tanto en el Gabino Sosa como en Rafaela— a Ben Hur en la otra semifinal provincial.



Hay que recordar que se encuentran en venta las entradas para el duelo de vuelta entre Colón y Sportivo Las Parejas. Los puntos son Triferto Peatonal y Costanera Litoral, con los siguientes valores: las generales a 150 pesos, las plateas a 200 pesos y los menores a 100 pesos.