Miércoles 04.09.2019

San José del Rincón Con un machete y a los gritos

Un violento incidente ocurrió cerca del mediodía de este martes en las calles de la ciudad de San José del Rincón, más precisamente en el cruce de Ocampo y Santa Rosa de Lima.



La Central de emergencias 911 recibió el aviso cerca de las 11.30. Una vecina llamó para pedir auxilio, porque era víctima de graves amenazas.



Una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Costa llegó minutos más tarde a la escena y la denunciante salió a su encuentro.



Ella les contó que un vecino con el frecuentemente tenía problemas había amenazado con matar a su familia, mientras le hacía gestos con un machete en un de sus manos.

Mientras los uniformados entrevistaban a la víctima, apareció el acusado. Al salir de su domicilio, gritó: “Yo no hice nada, no me rompan las pelotas”.



Los policías se acercaron entonces al hombre y trataron de hablar con él para que deponga su actitud. Lejos de calmarse, el agresivo sujeto se levantó el chaleco que tenía puesto y dejó que se vea el mango de un cuchillo que portaba en la cintura.



En ese momento, los suboficiales decidieron actuar para evitar que el conflicto siga escalando y termine de la peor manera.



Así fue que se abalanzaron sobre el sujeto. Rápidamente lograron reducirlo y desarmarlo, sin ocasionarle lesiones (según habría constatado luego el médico policial).



Por disposición de la fiscal en turno, la doctora Rosana Peresín, el hombre fue aprehendido e identificado por “amenazas calificadas”.



Tanto él como sus armas blancas (una machete de 45 centímetros y un cuchillo de 18 centímetros) fueron trasladados hasta la Comisaría 14.



