El periodista de espectáculos lanzó filosas declaraciones e hizo referencia a su compañera de jurado del "Súper Bailando".

Habló de varios famosos Ángel de Brito: "Pampita se vuelve loca en 30 segundos"

Desde que Ángel de Brito arribó a la pantalla de Canal Trece, logró destronar a Jorge Rial en el rubro del espectáculo. Al jurado del " Súper Bailando" se lo ve muy conforme en " Los Ángeles de la Mañana" como en su ciclo radial "El Espectador", en donde se espera que continúe por un largo tiempo.

"Son muchos años trabajando de esto. Siempre quise mi programa de aire. Son veinte años de trabajo. Empecé trabajando gratis en las radios barriales. Después en 'La Linterna' con Laura Ubfal, después con (Viviana) Canosa en Canal 9. Empecé a trabajar en Ideas del Sur, cuando empezó el 'Bailando' y me eligió Marcelo (Tinelli) para hacer los primeros backs", comenzó a decir el conductor en "El show del espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaitt y en "Radio La Salada" (AM1300).

"No sabíamos cuánto iba a durar y nadie se esperaba este éxito, ¡ya hay 15 ediciones!, y yendo a LAM, tenía BDV, hay varias similitudes que estamos haciendo ahora. Tiene que ver con la información y las primicias, te dan mucha repercusión. Es una cadena de mucho trabajo. El mundo del espectáculo tiene mucho poder, la gente lo consume más que otros programas", anunció de Brito.





"¿Hay alguien con quien no volverías a trabajar?", indagó Jaitt. Por lo que el conductor respondió sin culpa: "Me peleé con un montón de gente que me basureó sin razón y trabajaría. Solo con Agustina Kampfer con quien igual no tengo nada personal, pero no me gusta lo que conocemos de ella ya que está involucrada en una causa de corrupción en la que la están investigando. Cómo profesional no la respeto, no me interesa".

"No me gusta lo que conocemos de Agustina Kämpfer ya que está involucrada en una causa de corrupción"

Tras sus declaraciones, le preguntaron si hay alguien con quien no se sentaría a comer. Al respecto advirtió: "Con un montón. Con Viviana nos peleamos, nos amigamos. Comería con Rial, tomaría un café con Kampfer. En este sentido soy bastante amplio. Me siento con Dios y con el Diablo".

A su vez consideró a los famoso que tilda como "insoportables". "Hay momentos... Sol Pérez en un momento estaba infumable porque se le quemó el bocho, ahora se recompuso. En cámara, (Diego) Brancatelli también es infumable. Digo 'qué pesado'", expresó.





Por otro lado, se metió de lleno con sus compañeras de certamen: Flor Peña y Pampita. " Pampita me hizo publicidad gratis cuando dijo 'LAM es la peor mier...', demostró como es, es una parte que no muestra mucho, ella se vuelve loca en 30 segundos y levanta temperatura de 1 a 1000. Flor Peña es una actriz súper talentosa con una carrera teatral y televisiva detrás, es más profunda para dar sus devoluciones. A Pampita yo la conozco porque hace demasiado tiempo que trabajamos juntos".

Por último, hizo referencia a Fede Bal y a El Polaco, dos integrantes del " Súper Bailando". "No son galanes. Son ganadores más que galanes, tienen buen verso, carismáticos, galanes no porque no tienen el prototipo de un Pablo Echarri, Facundo Arana… Mariano Martínez. La belleza física no es el fuerte. Están cortados por la misma tijera. Su fuerte es la personalidad, la lengua", concluyó.

Con información de Diario Show