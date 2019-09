https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.09.2019 - Última actualización - 11:34

7:37

Copa Argentina Lavallén piensa en un equipo alternativo para jugar contra Atlético Tucumán

El plantel Sabalero realizó este domingo trabajos futbolísticos en el entrenamiento, de cara al partido contra Atlético Tucumán por Copa Argentina, y el entrenador Pablo Lavallén paró en cancha un equipo alternativo.

A pesar de que la presencia de estos once jugadores no está confirmada de manera oficial, es casi un hecho que el equipo que salga el martes a jugar en el Grella no cambiará mucho. La práctica futbolística de este domingo fue la última fuerte de cara al encuentro aunque este lunes el plantel volverá a entrenar. Al respecto, producto de las lluvias que azotan la ciudad, seguramente el entrenamiento que estaba pautado para ser en el predio se modificará y será en un lugar cerrado.

Con este panorama, la posible formación para enfrentar a los tucumanos el martes a las 19.10 en Paraná es: Burián; Díaz, Schmidt, Acevedo, Escobar; Bernardi, Fritzler, Celis; Da Luz, Chancalay y Leguizamón.

Seguramente, tal como ocurrió como contra Sol de Mayo, el banco de suplentes estará integrado por jugadores que usualmente son considerados como titulares para Lavallén.

Los concentrados

Este lunes, Lavallén dio la lista de concentrados y no viajan varios jugadores que son usualmente titulares, como el "Pulga" Rodríguez, Aliendro, Lertora, Estigarribia, Morelo y Ortiz.

Estos son los convocados para enfrentar a @ATOficial por los octavos de final de @Copa_Argentina

🔴⚫ @kelmeargentina 🐾 pic.twitter.com/aQ5kT8FMEN — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 9, 2019

Entradas

Este lunes comienza la venta de entradas para el encuentro, que se venderán solamente en Santa Fe, en la sede de Colón.

hoy, la venta será de 11 a 18 hs y el martes de 10 a 17. Las generales tendrán un costo de $ 500 y las plateas $ 900. En total, la parcialidad Sabalera tendrá cerca de 9.000 lugares.