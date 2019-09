https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Encuentro a reprogramarse

El Birri: reunión trunca de la mesa de gestión, enojo y cartas pidiendo fondos

Iban a reunirse integrantes del Centro y representantes municipales para tratar la reconstrucción de la Ex Estación Mitre, tras el incendio. Pero al no estar los funcionarios que la gente de El Birri esperaba, se retiraron. El Municipio asegura que está gestionando financiamiento.

El incendio en la Ex Estación Mitre ocurrió 31 de julio. Es la sede del Centro Social y Cultural El Birri: provisoriamente, hoy funciona en el ala este del edificio. Foto: Flavio Raina



Foto: Flavio Raina

Un “portazo” cuyo motivo no se entiende demasiado, mucho enojo y un temario que quedó en el tintero sobre cómo avanzará la reconstrucción de la Ex Estación Mitre, tras el incendio que arruinó el inmueble en julio. En pocas líneas, eso dejó la reunión trunca de la mesa de gestión conjunta entre un grupo de integrantes del Centro Social y Cultural El Birri y funcionarios municipales, encuentro que se iba a realizar este martes, pero que no ocurrió y que se reprogramará. El encuentro estaba previsto a las 14, en la Secretaría de Gobierno (2° piso del Palacio Municipal). Por parte del Municipio, iba a estar presente la secretaria de Gobierno, Malena Azario, que es la principal “vocera” de estas reuniones. Pero por razones de fuerza mayor, no pudo asistir. No obstante, sí estaban disponibles Lucas Condal (secretario de Obras Públicas) y otros funcionarios del área de Planeamiento; el subsecretario de Programación Cultural del Municipio, Eduardo Bavorovsky, además de referentes de Legal y Técnica. Los representantes de El Birri no estuvieron de acuerdo con realizar la reunión sin Azario. Y, ante su ausencia, reclamaron la presencia de la secretaria General del Municipio, María Martín, o del propio intendente José Corral. Esta solicitud no ocurrió: así, se levantaron y se fueron de la reunión, según pudo reconstruir El Litoral. ¿Por qué no se aceptó la reunión con los otros funcionarios?, le preguntó este diario a Brian Murphy, uno de los referentes de El Birri. “No accedimos a realizar la reunión en estos términos porque consideramos que estos funcionarios no tienen jerarquía en su órbita de respondernos en lo que planteamos”, argumentó. Consultado por El Litoral, subsecretario de Programación Cultural, Eduardo Bavorovsky, se mostró “sorprendido” por la reacción de los integrantes de El Birri. “Se levantaron y se fueron. Los funcionarios estábamos disponibles (para realizar la mesa de gestión conjunta)”, dijo. Entre el temario que iba a tratarse, Murphy citó los fondos asignados a El Birri por $ 5 millones de acuerdo a la Ordenanza N° 12.607, aprobada en diciembre de 2018 por el Concejo, para realizar obras prioritarias en el inmueble donde funciona el Centro Social y Cultural; y el “pedido de una partida extraordinaria de lo cual se habló en la primera reunión tras del incendio (el 8 de agosto), y la inclusión de los fondos necesarios para la reconstrucción del centro en el Presupuesto 2020”. Pero en esta mesa de gestión, “necesitamos que estén las autoridades políticas que tengan capacidad de respuesta”, insistió en el argumento. “Porque de lo contrario, nos atienden funcionarios que no tienen mandato sobre las cuestiones que se discuten en la mesa de gestión, que son del orden político y presupuestario. “(La secretaria general) María Martín debió haber estado, porque ella coordinaba antes la mesa”. También desde El Birri se planteó otorgar un comodato para el ala este del edificio (donde hoy funciona provisoriamente). “Y hay incumplimientos del acta firmada: no se hizo el apuntalamiento ni el cerramiento con chapas (del inmueble)”, cuestionó Murphy. Gestión de fondos “Ya se enviaron cartas a organismos nacionales e internacionales para gestionar fondos que ayuden a la reconstrucción del inmueble donde funciona el Centro Cultural. Enviamos pedidos al Fondo Nacional de las Artes y a la secretaría de Cultura de la Nación, entre otros —cito Bavorovsky—, con la idea de obtener alguna línea de financiamiento”. Las cartas con los petitorios fueron mandadas, pero aún no se recibieron respuestas. Fuentes municipales confiaron a este medio que desde el Municipio se convocó a especialistas del Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (Cecovi), de la UTN Santa Fe. El objetivo: que recorran y analicen el estado edilicio del inmueble. “Se invitó a ingenieros de ese centro de investigación para que analicen su estado y la estructura, para luego evaluar si es factible diseñar un proyecto técnico. Es una posibilidad a explorar, no hay nada concreto hasta ahora”, comentaron.

