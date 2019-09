https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 14.09.2019

Trabaja en el hospital Cullen Arrestaron a un hombre por la desaparición de la enfermera

Un hombre de 49 años, cuyas iniciales son S.N. fue arrestado este sábado por la mañana por la policía, por la desaparición de una enfermera del hospital Cullen, cuyo paradero es un misterio desde el viernes a la siesta, cuando salió de trabajar y se dirigía a cerrar una operación comercial para el arreglo de un auto que acababa de comprar.



Aunque no trascendieron mayores detalles, fuentes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Seguridad de la provincia indicaron que el sujeto se encuentra en calidad de aprehendido a pedido del fiscal Marcelo Fontana y que aún no se había definido si quedará detenido o no.



Por otra parte, fuentes policiales indicaron que María Cecilia Burgadt fue vista por última vez el viernes a las 13.18, cuando las cámaras de seguridad del hospital Cullen la registraron saliendo del nosocomio público. Su familia, entre los que cuentan su pareja Daniel Alberto M. de 46 años y su hija Daiana de 17, se presentaron anoche en la Subcomisaría 14° de San José del Rincón, para radicar el pedido de paradero.



Al parecer, la mujer no sólo no regresó a su casa, ubicada en zona de la costa, sino que además su teléfono celular se encuentra fuera de servicio desde momentos después de su salida laboral.



Por el caso fueron notificadas las autoridades del Cullen, cuyo director en persona el Dr. Sergio Poletti, mantuvo diálogo con familiares de la trabajadora para brindar la información que se encuentra a su alcance. También el Destacamento 11° del mencionado hospital se encuentra recolectando información de quienes pudieran aportar datos que permitan localizar a la mujer; aunque la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones.