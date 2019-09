BastaDeRobos: el pedido de los comerciantes santafesinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Todos los días ocurren hechos que nadie denuncia”, dijo el titular de la entidad, Daniel Bustamante. Advierten que hay un relajamiento en la prevención y sobre la ausencia de fuerzas nacionales.“Esto tiene que ver con que un gobierno se va y otro no llega”.

En el mes de agosto se produjeron al menos cuatro robos por día en comercios de la ciudad, según el relevamiento realizado por el Centro Comercial de Santa Fe.



Por este motivo, la institución que nuclea a los comerciantes locales lanzó una campaña de alerta en sus redes sociales. “Si sufriste un hecho de inseguridad en tu comercio, comunicate con nosotros”, reza el mensaje difundido. Y muchos propietarios de negocios grabaron videos difundidos por el Centro Comercial con la frase y el hashtag “#BastadeRobos”.

Los dirigentes representantes de los comerciantes presumen que las estadísticas son aún más altas. Ellos relevaron al menos cuatro robos diarios, pero advierten que hay comerciantes que ya no denuncian los hechos de los que son víctimas, y los casos serían más. La falta de respuesta de las autoridades de seguridad les provoca resignación y ello los motiva a no realizar la denuncia policial.



Para Daniel Bustamante, presidente del Centro Comercial de Santa Fe “se terminó el tiempo de reuniones. Tienen que actuar”.

Comunicado



En paralelo a la campaña en redes, la entidad dio a conocer un comunicado en el que advierte que la política está “cada vez más lejos de la sociedad”.



“La impunidad de quienes delinquen, ha tenido un aumento proporcional al aumento de la sensación de ‘desprotección’ de la ciudadanía que atónitos, son espectadores de actos deliberados y sin ninguna consecuencia ni prevención a la vista”, continúa el documento.



Y advierten que en forma conjunta con las distintas Cámaras y Asociaciones de calles y avenidas, participaron de numerosas acciones llevadas adelante en reclamo al gobierno por la falta de seguridad. “Pero lamentablemente no hemos tenido los resultados esperados”.



“La necesidad de mejorar los controles en nuestra ciudad se hace absolutamente necesaria”, se quejaron los comerciantes. Y finalizaron pidiendo que “redoblen los esfuerzos para controlar la creciente ola delictiva”, al tiempo que responsabilizaron a las autoridades, con quienes tras estas acciones no tuvieron ningún tipo de contacto.

Percepción



Daniel Bustamante, presidente del Centro Comercial, cree que “la transición de gobierno incidió en un relajamiento de las acciones en materia de seguridad”. Y además, advirtió sobre “el retiro de las fuerzas de seguridad nacionales que custodiaban la ciudad”.



“Si bien no tenían una proactividad muy grande, porque fiscalizaban en la Costanera, dentro de todo imponían cierto respeto”, dijo el dirigente. “Esto tiene que ver con que un gobierno se va y otro no llega”, analizó, y finalizó diciendo:. “No soy especialista en seguridad, pero ya no sé qué decir. Es mi opinión personal”.

“Estamos muy preocupados porque no vemos respuesta del gobierno.” Marcelo Ruscitti. Asociación de Comerciantes de avenida General Paz

“Pedimos a los comerciantes que hagan las denuncias.” Mario Marín, Vocal Centro Comercial de Santa Fe.