El FMI eligió formalmente a Kristalina Georgieva como nueva directora gerente de la entidad

La búlgara Kristalina Georgieva fue formalmente escogida este miércoles por el Fondo Monetario Internacional como nueva directora gerente de esa institución integrada por 189 países.



Su selección estaba asegurada luego que el FMI anunciara este mes que era la única candidata a suceder a la francesa Christine Lagarde, que ocupaba el cargo desde 2011 y lo dejó para postularse a presidir el Banco Central Europeo.



"Me siento honrada de haber sido seleccionada como directora gerente del FMI. Espero poder unirme al personal comprometido del FMI para servir a nuestros 189 países miembros. Juntos, trabajaremos para construir economías más fuertes y mejorar la vida de las personas en todo el mundo", dijo Georgieva en su cuenta de Twitter.

I am honored to have been selected as the Managing Director of @IMFNews. I look forward to joining the IMF’s committed staff in serving our 189 member countries. Together, we will work to build stronger economies and improve people’s lives everywhere.