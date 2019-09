Unión busca energía ganadora en el mar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la tardecita del viernes, el Unión de Leo pisa la arena para visitar a un comprometido “Tiburón” que no arranca. Vuelve Botti, cuidan a Damián Martínez, limpiaron a Cuadra y va Carabajal al banco.

En Primera no perdió. Las tres veces que el Tate pisó este estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata en la máxima categoría del fútbol argentino no conoció la derrota. Es decir, que está invicto en un reducto que le cae bien. ¿Podrá volver a los tres puntos, al lado del mar y con arena en los pies? Foto: Archivo El Litoral

“Es la hora... es la hora... es la hora de ganar...” le daba forma a un viejo cantito futbolero que tomaba el éxito de la brasileña Xuxa en los años ‘90. De cara al partido de este viernes, entre Aldosivi y Unión, lo podrían cantar los dos equipos a la vez: el Tate porque hace cinco que no festeja y el “Tiburón” porque se cae a pedazos en la tabla. Para los de Madelón, el incentivo es doble: buscar buenas señales entre la arena y el mar para llegar de la mejor manera al clásico contra Colón del domingo 6 de octubre, a las 15.30, en el 15 de Abril. En el once del Minella, aparece Blasi por Damián Martínez y vuelve Bottinelli por Milo; el resto todo igual.



El 0 a 0 de local ante Rosario Central le sirvió mucho más a Madelón que a Unión en las tablas: 1 punto de 15 enciende alarmas en cualquier club. Y si bien todos miran ya al clásico, hay que jugar y sacar adelante este partido contra un “Tiburón” que no encuentra el rumbo.



Sin dudas que las tres noticias pasaron por el armado del equipo y la composición del plantel para ir a “La Feliz”:



— 1) Una nueva molestia física de Damián Martínez, que directamente no viajó, para que aparezca otra vez el chico Blasi. La decisión es “cuidar” al ex “4” de Independiente para el clásico.



— 2) La brillante gestión dirigencial —la encabezó en Buenos Aires Sergio Romero— que logró algo inédito: bajar la pena de Bottinelli de tres fechas a dos nada más. Así, además del clásico, juega contra Aldosivi en el Minella.



— 3) La esperada vuelta de Gabriel Carabajal, que seguramente tendrá minutos contra Aldosivi y llegará “con todo” al clásico del domingo 6. Así, el “10” deja atrás cinco fechas de desgarros en el gemelo y sóleo.

En consecuencia, al recibir la gran noticia desde la calle Viamonte (el domingo a la noche se lo aseguró el mismo Romero a Madelón y a Spahn), el entrenador modificó la idea original: vuelve Botti a la cueva con Yeimar, se corre el “Mugre” Corvalán para marcar punta y el que paga los “platos rotos” es Federico Milo (uno de los mejores contra el “Canalla”).



Así, con un elástico y tradicional 4-4-2, la idea de Leo Madelón es recuperar ahora el ADN ofensivo. Porque lo mejor que dejó el 0 a 0 con los rosarinos es que, después de mucho tiempo, no le hicieron goles a Peano. El desafío, sin dudas, es jugar mejor en la zona de medios y que los delanteros la metan.



“Cuando Cavallaro tenga más ritmo y cuando vuelva Carabajal, la historia va a cambiar para bien. Todos nos damos cuenta”, comentan los dirigentes cercanos a Madelón. Es posible que así sea. Porque tanto Juani como el ex “10” de Patronato son dos futbolistas “de muy buen pie” para cualquier plantel del fútbol argentino en la actualidad.



La historia es que Unión no puede esperar a los habilidosos sin sumar puntos como pasó con las cuatros derrotas consecutivas. Lo mejor del empate ante Central fue la señal de ajuste. Se dejó de perder. Pero hay que ganar. Por eso el Tate va al mar, a buscar energía positiva pisando la arena.

El “Tiburón” no está confirmado

Facundo Tobares es otro producto de la cantera aldosivista que está a las puertas de debutar en primera división. El santacruceño de 19 años, que llegó al club en diciembre de 2014, aparece entre los convocados por Gustavo Álvarez para el partido que Aldosivi sostendrá mañana viernes ante Unión, por la octava fecha de la Superliga Argentina de fútbol.



Será la segunda oportunidad para el chico nacido el 23 de marzo de 2000 en Puerto Santa Cruz, una localidad de 4 mil habitantes ubicada en la provincia de Santa Cruz.



Es que Tobares fue convocado por el mismo Álvarez en un partido histórico. En mayo del año pasado, el técnico concentró al patagónico para el partido desempate ante Almagro, que terminó con el título y el ascenso de Aldosivi a primera división.



En aquella oportunidad, Facundo quedó finalmente afuera de los futbolistas que firmaron planilla.

Tobares lleva casi cinco años en Aldosivi. Llegó desde el Club Atlético Santa Cruz y se hospedó en la pensión. La semana pasada la “rompió” en el partido de reserva, convirtiendo dos golazos en Rosario, para el 2-2 final de Aldosivi ante Newell’s.



Ahora, ante la falta de gol, Gustavo Álvarez convocó al pibe, que podría ir al banco de suplentes frente a Unión.



El entrenador no definió el equipo y está claro que Álvarez busca variantes (tácticas y/o de nombres) para potenciar el ataque de un equipo que hasta aquí se ha mostrado tibio a la hora de pisar el área rival.



Además del mencionado Tobares quedarán concentrados Luciano Pocrnjic, Fabián Assmann, Emanuel Iñíguez, Leonel Galeano, Lucas Villalba, Fernando Evangelista, Marcos Miers, Cain Fara, Nicolás Bazzana, Federico Gino, Leandro Maciel, Gastón Gil Romero, Facundo Bertoglio, Franco Pérez, Nazareno Solís, Sebastián Rincón, Federico Andrada y Gonzalo Verón.



Cabe recordar que son bajas por distintas lesiones Hernán Burbano (se resintió de una lesión muscular), Román Martínez (el lunes arranca el trabajo de campo tras una intervención de meniscos), Nahuel Yeri (molestias en una de sus rodillas), Alan Ruiz (esguince de rodilla) y Francisco Grahl (en última etapa de trabajos diferenciados, el lunes se suma al grupo).

Los viajeros de Leo



Arqueros: Marcos Peano y Sebastián Moyano.

Defensores: Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán, Franco Calderón y Federico Milo.

Volantes: Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Nelson Acevedo, Jesús Méndez, Juan Ignacio Cavallaro, Gabriel Carabajal y Gastón Comas.

Delanteros: Nicolás Mazzola, Walter Bou y Franco Troyansky.

Cambio



Superliga dispuso que el cotejo entre Estudiantes y Talleres se juegue finalmente a las 19 (estaba a las 21.10) y que el Unión y Atlético Tucumán en el estadio 15 de Abril sea a las 21.10 (estaba a las 19), por la fecha 13, el viernes 8 de noviembre.

Yeimar: “Vamos a salir adelante”



Yeimar Pastor Gómez Andrade visitó el programa “Unión en tu Dial” y dejó conceptos muy interesantes de este momento en el Tate:



— “Estaba en Colombia y un compañero me dijo si quería venir a Argentina. No lo dudé y me probé en Mitre de Pérez, equipo de la Liga Rosarina. Estaba a cargo de un tutor, me fue bien, era chico. También me probé en Newell’s, me pasó estar en varios equipos hasta poder encontrar un lugar”.



— “Salí con 14 años de Colombia, mi mamá no me dejaba, pero mi papá la convenció. Cuando entrenaba en Boyacá Chicó era difícil porque la mitad del equipo estudiaba y solamente los fines de semana nos juntábamos”.



— “Arrancamos con lesiones y expulsiones, nunca estuvimos todos juntos, ahora estamos a punto, contentos porque tenemos un buen plantel y saldremos adelante. Tranquilamente le podemos dar pelea a cualquiera. Es cuestión de tiempo nomás”.



— “El reconocimiento o admiración tiene que ser para el equipo, sin ellos no estaría acá. Uno siempre quiere ayudar al equipo y siempre tratamos de aportar nuestro grano de arena”.



— “Es mi estilo de jugar, a veces en inferiores me retaban por eso, una vez perdí la pelota y nos hicieron un gol. Por ser colombianos somos muy tiernos nos decían, hasta mis compañeros, pero yo intento combinar y cuando no se puede rechazar. Tuve suerte en esa jugada (N. de R.: el caño a Riaño), a veces me equivoco. Uno me decía que la quise pasar por un costado y tuve suerte”.



— “Duele perder cuatro partidos, siempre hablamos y vamos a salir adelante, ya está y hay que enfrentar lo que viene. Uno intenta sacar lo malo rápido, hay días que las cosas no salen, juega el otro rival, al ver que das un pase y te equivocás lo aprovecha el otro, Arsenal lo hizo. Siempre se aprende de los errores, tenemos fe de que lo vamos a sacar entre todos”.