Jueves 26.09.2019

19:20

Declaraciones del ministro de Seguridad Pullaro: "Rafael Gutiérrez me «pega» siempre, cada vez que puede habla mal de mí"

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, manifestó hoy públicamente la mala relación que hay entre él y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez.



Más temprano, Gutiérrez había expresado que su relación con Pullaro es inexistente, que no hay tareas de inteligencia en la provincia, y que espera que el próximo gobierno haga mejor las cosas.



Al respecto, y consultado por los medios de prensa por estos dichos, Pullaro recordó que “el gobierno de la provincia siempre convocó a los miembros de la Corte al Consejo de Seguridad, pero estos decidieron no asistir. Sí lo hicieron algunos camaristas y jueces, y fundamentalmente el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que siempre acompañó, entendiendo que se tenían que involucrar en el proceso de construcción de seguridad”.



En este sentido, el funcionario reconoció que “el problema de la seguridad es nuestra responsabilidad, pero también es una deuda pendiente de la Justicia en el involucramiento de esto, no pueden mirar a veces desde su despacho”.



Asimismo, respecto del cuestionamiento de la inteligencia en la provincia, Pullaro afirmó que “si no hubiera inteligencia no tendríamos detenidos a los principales cabecillas de las bandas, caso Esteban Alvarado”.



Como respuesta a este cuestionamiento, el ministro de Seguridad sostuvo: “Entiendo que si Gutiérrez piensa eso, si su demanda es que tenemos que tener mejores investigaciones e inteligencia, debe estar pensando que en el próximo presupuesto la Corte va a destinar una parte importante de los recursos que tiene la Justicia para reforzar al MPA y al organismo de investigaciones”, tras lo cual dijo a los periodistas que “ustedes deberían ver si sus palabras (de Gutiérrez) coinciden con sus hechos”.



A continuación, Pullaro dijo que “Rafael Gutiérrez me «pega» siempre, cada vez que puede habla mal de mí”, no obstante, agregó que “desde mi lugar trato de interpelar, cuando fui legislador y ahora que soy ministro de Seguridad, para tratar de lograr que la justicia reaccione”.



Finalmente, el titular de la cartera de seguridad reconoció que no tuvo buena relación con la Corte Suprema de Justicia provincial, “ojalá que con el próximo ministro puedan tener una mejor relación. La realidad es que me cuesta mucho callarme la boca cuando veo algunas cosas que no me gustan, o algunas responsabilidades que no se toman”.

