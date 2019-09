En vivo, un intenso debate entre dos concejales por la tarifa de colectivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno pertenece al PJ, y adelantó que desde su bloque en el Concejo se va a impulsar el rechazo a la suba -que está por llegar- y el congelamiento de la tarifa. El otro integra el FPCyS, y se mostró en principio a favor de una actualización del boleto. En el medio, el pasivo del Municipio en el marco de la complicada transición municipal.

“Bueno, cortamos acá porque si no, nos sacan del aire”, pidió urgida la conductora del programa, que no sabía cómo hacer para frenar esa discusión, intensa y en vivo. Los invitados a piso y quienes discutían eran dos concejales de la ciudad: Ignacio Martínez Kerz (Bloque PJ-Santa Fe) y Leandro González (UCR-FPCyS). El tema: el aumento de la tarifa de colectivos que está al caer. Todo transcurría durante el programa “En el Umbral”, que se emite los miércoles desde las 21 por Cable y Diario.



El contexto es éste: hoy el boleto frecuente de colectivo con Sube cuesta 21,50 pesos. La última suba fue en enero pasado, cuando aumentó un 50 %. Días atrás, El Litoral adelantó que ya hubo dos pedidos de actualización de tarifas de los empresarios del transporte al Municipio, solicitando que aumente a 41 pesos: casi el doble, en base a las variables de costos que quedaron “desfasadas” por la devaluación del peso y la escalada del dólar tras las Paso nacionales. Este miércoles, el intendente José Corral confirmó que se autorizará una suba en la tarifa, aunque no arriesgó ni el monto ni desde cuándo empezará a regir.



Con todo, el disparador para los protagonistas televisivos fue qué consideran sobre este aumento en ciernes, y qué postura tomarían en el Legislativo local. Tomó la posta Martínez Kerz, quien adelantó que “se rechazará absolutamente” el incremento de la tarifa desde su sector en el Concejo. Dio sus argumentos: aseguró que tras la sanción y aplicación del boleto educativo municipal (sancionado por el Concejo a instancias de él, y que se financia con una parte de tributos por Drei, Casinos y rentas financieras), “a julio ya se recaudaron $ 40 millones: Esa plata van al sostenimiento (del precio) de la tarifa plana actual”.



“Y este fondo (por el boleto educativo) compensa la quita de subsidios (al transporte) desde Nación, no resiente las arcas municipales y no toca las economías familiares. Con lo cual, la tarifa plana no sólo no debe subir, sino que debiera bajar”, afirmó Martínez Kerz. Para el edil, los empresarios siempre dicen cuánto gastan, nunca cuánto ganan: “Por eso nos oponemos a un nuevo aumento. Hoy el sistema de colectivos está bien financiado, y las familias están muy golpeadas por la crisis económica como para afrontar un incremento en un servicio esencial. ¿Es el momento de meterle la mano en el bolsillo a la gente? No”, enfatizó alzando la voz.



Mirar otras ciudades



González prefirió arrancar hablando del complicado contexto macroeconómico. Recordó que hubo un “impacto fortísimo” por la quita de subsidios al transporte, y aseguró que “Provincia perdió $ 2 mil millones”, y la ciudad “se vio muy perjudicada”. No obstante, “tengamos en cuenta que hoy en la ciudad, la tarifa plana está en 21,50 pesos; en ciudades como Paraná ese valor pisa los $ 30, en Rosario $ 31 y en Córdoba, 32 pesos. (El aumento) es una decisión que tiene que tomar el intendente (José Corral), para eso está en el cargo. De todos modos, el planteo de los empresarios de llevar el boleto a 41 pesos es absolutamente excesivo”, dijo.



“Pero la ciudad Santa Fe —le interrumpió Martínez Kerz— tiene financiamiento propio para sostener la tarifa de colectivos desde principios de año (con el boleto educativo). Y no están escuchando esa parte”, insistió en su argumento. No hay ningún motivo, ni económico ni financiero para subir el boleto”. “Yo creo que sí”, consideró González.



“Nosotros desde el Concejo vamos a rechazar el aumento”, volvió a la carga el justicialista. “Y cada uno del resto de los concejales deberán tomar la posición de votar a favor del aumento o en contra. Si quieren aumentar el boleto de colectivo (aludiendo, según se entendió, a los otros bloques), que lo hagan de cara a la gente”. Los rostros de los conductores se movían como si estuvieran mirando un partido de tenis: de aquí hacia allá.



Binarias



“Estas discusiones binarias que plantea ‘Nacho’ (por Martínez Kerz) no tienen mucho sentido. ¿Quién puede estar a favor de que se aumente el boleto? Nadie. Ahora bien —aclaró González—: comparemos lo que pasa en otras ciudades parecidas (volvió sobre los ejemplos de Paraná o Rosario). Obviamente que (una suba) tendría un impacto en la economía familiar, como lo tienen todos los aumentos de precios por la inflación, por culpa de las políticas nacionales”.



—Nosotros propondremos (en el Concejo) el congelamiento de la tarifa, dijo Martínez Kerz.



—Ojalá que (el gobernador electo del PJ) Omar Perotti también pueda congelar todo desde el 10 de diciembre... La chicana vino de González.



Claro: luego de que asuma Emilio Jatón en la intendencia, el 10 de diciembre, el edil frentista pasará a ser un concejal del bloque oficialista. Martínez Kerz ya no será concejal, pero acompañará el proyecto político a nivel provincial del rafaelino Perotti. Aún en veredas distintas, los legisladores debatieron a la altura de sus circunstancias —actuales y futuras—, con argumentos y sin golpes bajos.

Transición, deuda y números con dudas



Consultado sobre cómo cree que va a impactar la situación del transporte de colectivos una vez que asuma Emilio Jatón, González puso foco en un “proceso de transición municipal muy complicado”, donde “se hace muy difícil acceder a los números de las arcas municipales hoy”. Ejemplificó: “Si se informa que hay unos $ 300 millones de deuda (flotante) pero, por otro lado, sabemos que con las empresas prestatarias de la recolección de residuos hay una deuda de $ 600 millones, evidentemente no se está diciendo la verdad” desde la Municipalidad.



“No queremos —prosiguió— llegar al 11 de diciembre y recién ahí ver la situación financiera real del municipio: no sabemos las deudas con proveedores, por ejemplo. Y dio una estimación: “Creemos que en la actualidad, el Municipio tiene una deuda total de mil millones de pesos, y este número se va a incrementar”.

Martínez Kerz aprovechó para deslizarle a su colega subrepticiamente una chicana. “Hay que decir que los que están en el equipo de transición municipal (del FPCyS) son en su mayoría concejales. Votaron los presupuestos, las readecuaciones presupuestarias, los pedidos de endeudamiento... La deuda municipal siempre fue uno de los temas que más nos preocupó desde el PJ. Y lo veníamos advirtiendo”.