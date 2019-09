https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el incendio de la ex Estación Mitre

El Centro Cultural y Social El Birri sigue reclamando la reconstrucción edilicia

Pasaron casi dos meses del incendio que consumió gran parte del espacio cultural del sur de la ciudad. Recibieron apoyo y solidaridad, pero todavía no encontraron la respuesta efectiva de las autoridades para la reconstrucción definitiva.

Los representantes del Centro Cultural y Social El Birri mantuvieron reuniones durante toda la semana con autoridades provinciales y municipales con el objetivo de avanzar en la reconstrucción definitiva del espacio que funciona en la ex Estación Mitre, el cual fue consumido por las llamas durante un incendio ocurrido durante la madrugada del pasado 31 de julio.

A casi dos meses del incendio, todavía no recibieron fondos para las obras de parte de los gobiernos provincial ni municipal. Solo hubo reuniones y gestiones con representantes de ambos.

Una de las reuniones fue la que se llevó a cabo este viernes en el Palacio Municipal, en el marco de la denominada Mesa de Gestión Conjunta. Se abordaron diferentes puntos vinculados a las tareas en marcha y por realizar tras el incendio. Entre los puntos sobresalientes de la misma, las partes acordaron avanzar con las gestiones para lograr un convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional.

Por parte del Municipio, participaron la secretaria de Gobierno, Malena Azario; el secretario de Obras Públicas, Lucas Condal; y el secretario de Cultura, Eduardo Bavorovsky, además de funcionarios de la Secretaría de Planeamiento Urbano. Mientras que en representación del El Birri asistieron Emanuel Zuberbuhler, Cecilia Rossini, José Municoy y Brian Murphy. Proyecto

En la reunión las partes acordaron que cada una designará representantes para actuar como interlocutores con el equipo técnico del Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (Cecovi) de la Universidad Tecnológica Nacional, entidad convocada por el municipio para colaborar con el diseño de un proyecto de reconstrucción de las zonas dañadas del edificio.

Además, el Municipio informó que ya hubo contactos con el Instituto de Teoría e Historia Urbano Arquitectónica (Inthuar) de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (UNL), a fin de recabar planimetría y antecedentes edilicios del edificio de la ex Estación Mitre.

Por otra parte, el Municipio informó que en los próximos días se comenzará con la limpieza del espacio siniestrado, la ejecución de los puntales y su colocación, y el cerramiento de los sectores aledaños a la zona de andenes.

La Municipalidad mencionó durante la reunión que viene realizado gestiones ante diversos organismos con el objeto de obtener financiamiento para las obras. Mientras que El Birri solicitó gestiones ante organismos internacionales, por intermedio de la Agencia de Cooperación Internacional del Municipio. Espera

“Nos fuimos con una sensación amarga. Se ratificó la respuesta negativa a los 5 millones de pesos que se deben destinar para la reconstrucción”, señaló Murphy. “La única respuesta económica concreta que tuvimos hasta el momento fue el millón de pesos que nos entregó el Instituto Nacional del Teatro, creemos que la provincia y el municipio tienen que seguir el ejemplo”, señaló. “Esto va más allá de las gestiones actual y entrante, es el Estado el que debe garantizar la reconstrucción y cumplir una ordenanza votada por unanimidad en diciembre pasado, antes del incendio”.

Por otra parte, los miembros de El Birri fueron recibidos el martes por la ministra de Cultura, María de los Ángeles González, y de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, de la provincia. “Necesitamos que el gobierno provincial disponga de una partida inmediata que nos permita limpiar y mejorar los espacios no afectados directamente”, advirtió Murphy. “Existe un compromiso, pero es una decisión que debe tomar el gobernador”.

Por último, el representante de El Birri reclamó que “los fondos necesarios aparezcan en los presupuestos 2020, tanto municipal como provincial”.

